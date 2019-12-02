Elton John: Prostat ameliyatı sonrası sahneye bez bağlayarak çıktım

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, BBC One’a verdiği röportajda 2017’deki Las Vegas konserinde sahneye altına bez bağlayarak çıktığını anlattı.
72 yaşındaki şarkıcı, Graham Norton’la gerçekleştirdiği söyleşide, iki yıl önceki Las Vegas konserinden sadece iki hafta önce prostat ameliyatı olduğunu, dolayısıyla idrarını tutamadığını belirtti.
Uzun süredir kellikle de mücadele ettiğini söyleyen John, “Kel olmayı sevmiyorum. Shrek gibi görünüyorum” dedi.
‘Sir’ unvanlı şarkıcı, geçen hafta başında ABD’nin Florida eyaletindeki Orlando kentinde gerçekleştireceği performansı kulak enfeksiyonu nedeniyle iptal etmişti.
Efsane şarkıcının son çıktığı turne, 50 yıllık müzik kariyerine ait şarkıları, İtalyan moda evi Gucci tarafından tasarlanan kıyafetleri, yepyeni bir sahne prodüksiyonunu, daha önce hiç görülmemiş görüntü ve videolarının yer aldığı sahne fonunu içeriyordu.