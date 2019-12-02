Elton John: Prostat ameliyatı sonrası sahneye bez bağlayarak çıktım

‘Sir’ unvanlı dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, son verdiği röportajda, iki yıl önceki konserine, prostat ameliyatı nedeniyle altına bez bağlayarak çıktığını anlattı. 

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, BBC One’a verdiği röportajda 2017’deki Las Vegas konserinde sahneye altına bez bağlayarak çıktığını anlattı.

72 yaşındaki şarkıcı, Graham Norton’la gerçekleştirdiği söyleşide, iki yıl önceki Las Vegas konserinden sadece iki hafta önce prostat ameliyatı olduğunu, dolayısıyla idrarını tutamadığını belirtti.

"KEL OLMAYI SEVMİYORUM"

Uzun süredir kellikle de mücadele ettiğini söyleyen John, “Kel olmayı sevmiyorum. Shrek gibi görünüyorum” dedi.

‘Sir’ unvanlı şarkıcı, geçen hafta başında ABD’nin Florida eyaletindeki Orlando kentinde gerçekleştireceği performansı kulak enfeksiyonu nedeniyle iptal etmişti.

50'NCİ YIL TURNESİ

Efsane şarkıcının son çıktığı turne, 50 yıllık müzik kariyerine ait şarkıları, İtalyan moda evi Gucci tarafından tasarlanan kıyafetleri, yepyeni bir sahne prodüksiyonunu, daha önce hiç görülmemiş görüntü ve videolarının yer aldığı sahne fonunu içeriyordu.

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