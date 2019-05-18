Emilia Clarke/ Daenerys Targaryen: Babama benziyorum

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Game of Thrones'da canlandırdığı Daenerys Targaryen rolüyle kariyerinde zirve yapan ve geçen hafta yayınlanan 8. sezonun 5. bölümündeki gelişmelerle; dizideki babası Deli Kral 2. Aerys Targaryen gibi Deli Kraliçe olarak anılamaya başlayan Emilia Clarke , gerçek hayatta babasına benzediğini açıkladı.

2 Flaunt dergisine kapak olan Emilia Clarke, ünlü olmakla ilgili konuştu.

3 32 yaşınadaki oyuncu üzerindekileri göstererek "Şöhret dünyası gerçek değil, hepsi photoshop. Bunlar 4 saatlik saç makyaj hazırlığı, üzerimdeki kıyafeti satın alan kişi ben değilim, stilistimin eseri. Önceleri ben de kendimi böyle kıyaslayanlardandım ve cehennem gibiydi" dedi.





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Geçtiğimiz yıllarda beyin anevrizması geçirdiğini itiraf eden Clarke, güçlü duruşuyla ilgili de şunları söyledi:

5 Sanırım bu durum babamdan kaynaklanıyor. O bir kabin görevlisiydi,, ben de böylece en kötü durumlarda bile kimseye bir şeyler çaktırmamayı öğrendim. Sonuçta anlatmanın faydası olmuyor.