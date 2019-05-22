Emilia Clarke Game of Thrones finali için Hitler’i seyretti

“Bu konuşmayı sahte bir dille yaparken komik olmayan pek çok video seyrettim. Farklı dillerde konuşan diktatörleri ve güçlü liderleri, dillerini bilmeden söylediklerini anlayıp anlamayacağımı görmek için seyrettim” diyen Clarke, şöyle devam etti:

“Ve evet anlayabiliyorsunuz. Kesinlikle Hitler’in söylediği lanet şeyleri başka bir dilde olmasına rağmen anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ‘Söylediğim her kelimeye inanırsam seyirciler alt yazılara çok fazla bakma ihtiyacı duymazlar’ diye düşündüm.”