Emilia Clarke Game of Thrones finali için Hitler’i seyretti
ntv.com.tr
Game of Thrones dizisinde Daenerys Targaryen karakterine hayat veren Emilia Clarke, dizinin finalindeki meşhur konuşma sahnesine Hitler’in konuşmalarını izleyerek hazırlandığını söyledi.
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Game of Thrones dizisinin yıldızlarından Emilia Clarke, dizinin finaline nasıl hazırlandığını anlattı.
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32 yaşındaki İngiliz oyuncu, Variety’ye verdiği röportajda, canlandırdığı Daenerys Targaryen karakterine hazırlanırken Hitler videolarını izlediğini söyledi.
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Game of Thrones 8. sezon 6. bölümde yer alan Kızıl Tut’ta ordusuna hitap sahnesi için Clarke, “Dothraki, Valyrian gibi pek çok sahne dil öğrendim ve pek çok konuşma yaptım. Ama bu finaldeki konuşma sahnesinde kendimi çok baskı altında tuttum" dedi.
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Clarke, “Oyuncular eve giderler ödevlerini yaparlar ve sette canlandırırlar. Sahte dil öğrenmek bu ödevlerin en üst noktası anlamına geliyor. Beni neredeyse öldürüyordu. Normalde bu tarz şeyleri kolay kaparım ama bu konuşma benim için çok fazla anlam ifade ediyordu, o nedenle endişeliydim” ifadesini kullandı.
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Konuşma sahnesine hazırlanırken iki ay boyunca her gün geç saatlerde yattığını söyleyen ünlü oyuncu, “Fırına konuştum, buzdolabına konuştum. Penceremden tüm Belfast’a konuştum. Pencere kapalıydı, çünkü insanların benim delirdiğimi düşünmelerini istemedim” dedi.
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“Bu konuşmayı sahte bir dille yaparken komik olmayan pek çok video seyrettim. Farklı dillerde konuşan diktatörleri ve güçlü liderleri, dillerini bilmeden söylediklerini anlayıp anlamayacağımı görmek için seyrettim” diyen Clarke, şöyle devam etti:
“Ve evet anlayabiliyorsunuz. Kesinlikle Hitler’in söylediği lanet şeyleri başka bir dilde olmasına rağmen anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ‘Söylediğim her kelimeye inanırsam seyirciler alt yazılara çok fazla bakma ihtiyacı duymazlar’ diye düşündüm.”
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Dizinin finalinde Daenerys, meşhur konuşma sahesinde dünyaya hükmetme planını açıkladı. Daenerys için Yedi Krallık yeterli değildi; o, ordusunun kalanı önünde savaşın bitmediğini söyledi. Winterfell halkı da dahil olmak üzere tüm dünyayı “kurtarmayı” amaçladığını söyledi.