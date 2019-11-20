Emilia Clarke: Tuvalete gidip ağlıyordum sonra dönüp sahneyi çekiyorduk
Game of Thrones’un yıldızı Emilia Clarke, canlandırdığı Daenerys Targaryen karakteriyle savaş sahnelerinde, ejderha sahnelerinde güçlü oyunculuk sergilemesinin yanı sıra cesur sahneleriyle de adından söz ettirdi.
Armchair Expert adlı podcast için konuşan 33 yaşındaki İngiliz oyuncu, ‘çıplak sahneleri’ çekmeseydi hayranlarını hayal kırıklığına uğratacağını söyledi. “Rahat olduğum ve yaparken iyi olduğum şeylerde daha becerikliyim” diyen Clarke, cinsellik ve çıplaklık içeren sahneler için önce itiraz ettiğini ancak kendisine “Game of Thrones hayranlarını hayal kırıklığına uğratmak istemezsin” denildiğini belirtti. Bunun üzerine hayranlarını hayal kırıklığına uğratmamak için cesur sahneler için elinden geleni yaptığını anlattı.
“Oyunculuk okulunda eğitim aldım” diyen Clarke, “Buna bir iş olarak yaklaşıyorum. Eğer senaryoda varsa net olarak ona ihtiyaç vardır” ifadesini kullandı.
Ünlü oyuncu, “Daha önce böyle bir sette çalışmamıştım. Game of Thrones’tan önce iki sette bulunmuştum. Şimdi bir sette tüm insanların arasında tamamen çıplak duruyordum. Benden ne beklendiğini, ne istendiğini, benim ne istediğimi bilmiyordum” diye konuştu.
Çıplak kaldığı sahnelerin çekimini anlatan Clarke, “Tuvalete gidip ağlıyordum, sonra dönüp sahneyi çekiyorduk” dedi. Daenerys’in kocası Khal Drogo’yu canlandıran Jason Momoa’nın cinsellik sahnesi öncesi kendisini rahatlattığını ve desteklediğini de belirtti.
Emilia Clarke, daha önce verdiği bir röportajda, dizideki rolünü çok sevdiğini ama cesur sahnelerden ötürü babasına diziyi kesinlikle izletmediğini söylemişti. Clarke, “Dizide oynamam üzerine bir teklif geldiğinde ailemle birlikte tatildeydim. Senaryoyu okudum ve babamı en başta uyardım: İlk beş bölümü kesinlikle izlemeyeceksin!" ifadesini kullanmıştı.