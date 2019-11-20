Emilia Clarke: Tuvalete gidip ağlıyordum sonra dönüp sahneyi çekiyorduk

Armchair Expert adlı podcast için konuşan 33 yaşındaki İngiliz oyuncu, ‘çıplak sahneleri’ çekmeseydi hayranlarını hayal kırıklığına uğratacağını söyledi. “Rahat olduğum ve yaparken iyi olduğum şeylerde daha becerikliyim” diyen Clarke, cinsellik ve çıplaklık içeren sahneler için önce itiraz ettiğini ancak kendisine “Game of Thrones hayranlarını hayal kırıklığına uğratmak istemezsin” denildiğini belirtti. Bunun üzerine hayranlarını hayal kırıklığına uğratmamak için cesur sahneler için elinden geleni yaptığını anlattı.