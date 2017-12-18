Emina Jahovic'in kolundaki servet (Ünlülerin kullandıkları saatler)

1 Geçtiğimiz Haziran'da Mustafa Sandal'dan boşanan Emina Jahovic, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. 36 yaşındaki şarkıcının kolundaki Rolex marka saat dikkat çekti. Jahovic'in tercih ettiği Rolex'in Daydate modeli altın kaplama saatin değeri 33.700 Euro (18 Eylül 2018'in kuruyla yaklaşık 250 bin). Sabah'ın haberine göre; eski eşi Emina'ya her ay 15, çocuklarına ise 10 bin lira nafaka ödeyen Sandal'ın, çok değerli saat koleksiyonunun bir kısmını elden çıkardığı basında yer almıştı.

2 Nusret'ten Acun Ilıcalı'ya, Cem Yılmaz'dan Arda Turan'a hangi ünlü hangi marka saati kullanıyor. İşte saat tutkusu olan ünlü isimler ve tercihleri...

3 Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan kendisi için dünyanın en popüler ve pahalı saatlerinden biri olan Patek Philippe Nautilus sipariş etti. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre Düzyatan'ın ödülüne kavuşması için yaklaşık iki yıl beklemesi gerekiyor. Çünkü tamamen el yapımı olan ve sınırlı sayıda üretilen saat için sıra var.

4 Engin Altan Düzyatan'ın sipariş ettiği saatin fiyati ise 24 bin 100 İsviçre Frangı. Bugünkü kurla yaklaşık 94 bin TL. Aynı saatin karaborsadaki ikinci el fiyatı yaklaşık 150 bin lira.

5 Ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe, Patek Philippe'in Nautilus Jumbo Gold modelinden satın aldı. Gökçe'nin, yeni saati için 330 bin TL ödediği konuşuluyor.

6 Ünlü etçinin koleksiyonunda Rolex ve Audemars Piguet gibi markalar da bulunuyor.

7 Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı da saat tutkusu olan isimlerden. Ilıcalı'nın en çok kullandığı Richard Mille'nin RM 011 Felipe Massa modelinin değeri ise 150 bin dolar. Richard Mille’nin saatleri 100 bin ila 3 milyon dolar arasında değişiyor.

8 Ilıcalı'nın el yapımı saat tutkunlarının yakından tanıdığı, Greubel Forsey markayı da tercih ettiği biliniyor.

9 Cesur ve Güzel'in Cesur'u Kıvanç Tatlıtuğ'un kullandığı saatler arasında en çok bilineni ise bir dönem reklam yüzü olduğu TW Steel.

10 Ancak Tatlıtuğ, bu yıl Cesur ve Güzel'de Sühan (Tuba Büyüküstün) karakterinin kendisine hediye ettiği 1893 model Johengrin marka antika saati ile de çok konuşuldu.

11 Saat tutkusu ile bilinen Arda Turan, son olarak dünyaca ünlü saat markası Patek Philippe'in 5130P Mecca modelinden satın aldı. Arda, bir arkadaşı aracılığıyla sipariş ettiği saat için 140 bin dolar ödedi.

12 Arda'nın koleksiyonu, Rolex, Vacheron Constantin, Franck Muller ve Audemars Piguet gibi dünyanın en pahalı markalarından oluşuyor.

13 Saat tercihini zevkine göre belirleyen isimlerden Kenan İmirzalıoğlu ise Frank Muller'i tercih ediyor.

14 Ancak oyuncunun zon zamanlar da 15 bin liraya Rolex Milagus marka saat aldığı ve eşi Sinem Kobal'ın da kendisine 10 bin lira değerinde Rolex Date Just marka bir saat hediye ettiği biliniyor.

15 Cem Yılmaz da saat tutkusu olan isimlerden. Usta komedyenin dünyada sadece 400 adet üretilen ve Türkiye'ye iki adet gönderilen Panerai PAM 317 satın aldığı biliniyor.

16 Cem Yılmaz'ın koleksiyonundaki diğer markalar ise; Rolex, Audemars Piguet, Richard Mille gibi dünyaca ünlü saat markaları.

17 Elle kurulma özelliğinin yanı sıra otomatik özellikleri de olan saat markalarından Luminor Panerai Radiomir ve Marine Automatic Ata Demirer‘in tercihi. Demirer’in tercih ettiği bir diğer saat markası ise Officine Panerai.

18 Fatih Terim, ise genellikle Rolex ve IWC markalarını tercih ediyor.

19 Kadir İnanır



Kadir İnanı ise 40 bin liralık Bvlgari kullanıyor.

20 Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz son saati için paraya kıydı. Golcü futbolcu, Patek Philippe Nautilus modelinin 40. yılı için özel olarak tasarlanan ve dünyada sadece 700 tane bulunan saat için 100 bin dolar (Yaklaşık 310 bin TL) ödedi.

21 Saat tutkusuyla tanınan Leonardo DiCaprio’nun saat koleksiyonunun en değerli parçalarından biri TAG Heuer Aquaracer 500m. Kayışı tamamen çelik ya da siyah titanyum tercihleri sunan saatte DiCaprio’nun seçini siyah titanyumdan yana.

22 Beckham’ın Jacob & Co’nun da büyük hayranı olduğu biliniyor.

23 Uhrenmanufaktur Heuer adıyla üretilen TAG Heuer saat Brad Pitt’in meşhur saati olarak biliniyor. Bu saat ilk olarak 1860 yılında üretilmiş.

24 Ünlü şarkıcı Seal, İsveç marka Richard Mille saat kullanıyor.

25 Sylvester Stallone, İtalyan menşeili Panerai saat kullanıyor.

26 Justin Bieber'in en çok bilinen saati ise altın kaplama Rolex