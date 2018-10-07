Emma Stone: Kötü bir deneyimden sonra aynı kişi olamıyoruz

1 Netflix’in yeni psikodrama dizisi Maniac 21 Eylül’de yayınlanmaya başladı. Filmin başrolü Emma Stone Hürriyet'ten Barbaros Tapan'a konuştu. Son dönemde gündemde olan dizisinin anlatan 29 yaşındaki Oscar'lı yıldız dizi karakteri hakkında, "Kolayca kızan bir ruh hali var Annie’nin. Annie gibi insanlar tanıyorum. Ayrıca benim içimdeki bazı parçalar da ona benziyor" diyor.

2 Neden Maniac'da yer almak istediniz?



- Yönetmenimiz Cary Fukunaga, iki buçuk yıl önce dizinin Norveç versiyonunu gördükten sonra beni aradı ve kendi versiyonunu yapma isteğinden bahsetti. Cary ile Jonah (Hill) iyi arkadaşlar. Jonah ile ben de iyi arkadaşım. Cary ile çalışmayı da çok istiyordum. Dizide 5 farklı karaktere büründüm, ayrı bir heyecandı...

3 Oynadığınız karakter Annie ile ilgili okuduğum yorumlardan birinde “Barut gibi, her an patlamaya hazır” diye yazıyordu...



- Evet, kolayca kızan bir ruh hali var Annie’nin. Annie gibi insanlar tanıyorum. Ayrıca benim içimdeki bazı parçalar da ona benziyor. Jonah’ın canlandırdığı Owen karakteri de benim karakterimin tersi sakin, kibar bir insan...

4 Dizi depresyon, akıl sağlığı gibi önemli sorunları içeriyor. Kendinizle bu konu arasında nasıl bir bağlantı kurdunuz?



- Dizinin sonlarına doğru oynadığım karakter şu soruyu soruyor: “Normal nedir?” Herkes bir şeyler yaşıyor. Belki ilaç tedavisi gerektiren akıl hastalığı ya da depresyon değil ama hepimiz acılı, ıstıraplı, sıkıntılı günler mutlaka yaşıyoruz. Bu da çok normal...

5 Siz zor günlerinizin üstesinden nasıl geliyorsunuz?



- Yine dizide sonlara doğru Sally Field ile benim karakterim konuşurken Sally, “Acı ne zaman biter, ne zaman sona erer” diye soruyor. Ben de “Bitmez, hep seninle kalır, onunla yaşamayı öğrenmek zorundasın” diyorum... Bence yaşadığımız bu duygular bizi değiştiriyor. Büyük bir acı ya da kötü bir deneyimden sonra hiçbir zaman aynı kişi olamıyoruz. Ben öyle zamanlarda meditasyon yapıyorum. Daha çok uyuyorum, başkalarıyla paylaşıyorum. Yardımcı oluyor mu? Evet, bir derece...

6 Sinirlendiğinizde sizi ne sakinleştirir?



- Birinin aramak! Birileriyle konuşmak ve içimdekileri dışarı atmak yardımcı oluyor. Zaten sinirlenince içimde tutamam. Ya gösteririm ya da konuşurum...

7 Dizideki yönetmeniniz Cary Fukunaga yeni James Bond filmini yönetecek. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?



- Evet, kesinlikle doğru seçim.

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Neden?



- Dizi için birçok şeyi Cary yaptı. 10 bölümü de o yönetti. Genelde televizyon dizilerinde nadir olan bir şeydir tek bir yönetmenin bütün bölümleri yönetmesi. Ama Cary bütün lokasyonları araştırdı, tüm gün çekim yaptı. Senaryo üzerinde o çalıştı. Yorulmuyordu. Sanki kendini tükenene kadar çalışma moduna koymuştu.