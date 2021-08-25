En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı

ntv.com.tr 25.08.2021 - 07:56 | Son Güncelleme : 25.08.2021 - 08:36
Kieran Culkin, Jeremy Strong ve Sarah Snook
dizi: Succession
Bölüm başı ücret: 300 bin dolar-350 bin dolar
David Harbour ve Winona Ryder
Dizi: Stranger Things
Bölüm başı ücret: 350 bin dolar-400 bin dolar
Jason Sudeikis
Dizi: Ted Lasso
Bölüm başı ücret: 400 bin dolar
Laurie Metcalf, Sara Gilbert ve John Goodman
Dizi: The Connors
Bölüm başı ücret: 400 bin dolar
Ted Danson
Dizi: Mr Mayor
Bölüm başı ücret: 400 bin dolar
Henry Cavill
Dizi: The Witcher
Bölüm başı ücret: 400 bin dolar
Brian Cox
Dizi: Succession
Bölüm başı ücret: 400 bin dolar - 500 bin dolar
Jude Law
Dizi: The Third Day
Bölüm başı ücret: 425 bin dolar
Angela Bassett
Dizi: 9-1-1
Bölüm başı ücret: 450 bin dolar
Alec Baldwin
Dizi: Dr. Death
Bölüm başı ücret: 575 bin dolar
Michelle Pfeiffer, Viola Davis ve Gillian Anderson
Dizi: The First Lady
Bölüm başı ücret: 600 bin dolar
Pedro Pascal
Dizi: The Last of Us
Bölüm başı ücret: 600 bin dolar
Kate Winslet
Dizi: Mare of Easttown
Bölüm başı ücret: 650 bin dolar
Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis
Dizi: And Just Like That…
Bölüm başı ücret: 650 bin dolar-750 bin dolar
Bryan Cranston
Dizi: Your Honor
Bölüm başı ücret: 750 bin dolar
Jeff Bridges
Dizi: The Old Man
Bölüm başı ücret: 1 milyon dolar
Chris Pratt
Dizi: Terminal List
Bölüm başı ücret: 1.4 milyon dolar