En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı

Televizyon dizilerinden en çok kazanan dünyaca ünlü yıldızların isimleri açıklandı. Variety'nin yayınladığı listede birinci sırada yer alan oyuncunun bölüm başı maaşı 1,4 milyon dolar (11,5 milyon lira). İşte en çok kazandıran diziler ve en çok kazanan dizi oyuncuları...

ntv.com.tr 25.08.2021 - 07:56 | Son Güncelleme : 25.08.2021 - 08:36

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 1

Kieran Culkin, Jeremy Strong ve Sarah Snook

dizi: Succession
Bölüm başı ücret: 300 bin dolar-350 bin dolar

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 2

David Harbour ve Winona Ryder

Dizi: Stranger Things
Bölüm başı ücret: 350 bin dolar-400 bin dolar

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 3

Jason Sudeikis

Dizi: Ted Lasso
Bölüm başı ücret: 400 bin dolar

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 4

Laurie Metcalf, Sara Gilbert ve John Goodman

Dizi: The Connors
Bölüm başı ücret: 400 bin dolar

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 5

Ted Danson

Dizi: Mr Mayor
Bölüm başı ücret: 400 bin dolar

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 6

Henry Cavill

Dizi: The Witcher
Bölüm başı ücret: 400 bin dolar

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 7

Brian Cox

Dizi: Succession
Bölüm başı ücret: 400 bin dolar - 500 bin dolar

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 8

Jude Law

Dizi: The Third Day
Bölüm başı ücret: 425 bin dolar

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 9

Angela Bassett

Dizi: 9-1-1
Bölüm başı ücret: 450 bin dolar

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 10

Alec Baldwin

Dizi: Dr. Death
Bölüm başı ücret: 575 bin dolar

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 11

Michelle Pfeiffer, Viola Davis ve Gillian Anderson

Dizi: The First Lady
Bölüm başı ücret: 600 bin dolar

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 12

Pedro Pascal

Dizi: The Last of Us
Bölüm başı ücret: 600 bin dolar

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 13

Kate Winslet

Dizi: Mare of Easttown
Bölüm başı ücret: 650 bin dolar

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 14

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis

Dizi: And Just Like That…
Bölüm başı ücret: 650 bin dolar-750 bin dolar

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 15

Bryan Cranston

Dizi: Your Honor
Bölüm başı ücret: 750 bin dolar

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 16

Jeff Bridges

Dizi: The Old Man
Bölüm başı ücret: 1 milyon dolar

En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı - 17

Chris Pratt

Dizi: Terminal List
Bölüm başı ücret: 1.4 milyon dolar

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