En çok kazanan sanatçılar arasında Rihanna zirvede (Forbes verileri)

Forbes, müzik dünyasının en çok kazanan kadın sanatçıları listesini yayınladı. Dünyaca ünlü sanatçı Rihanna listede ilk sıraya oturdu. İşte detaylar ve listede yer alan diğer isimler...
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ABD'li şarkıcı Taylor Swift, geçen yılda kazandığı 360 milyon dolar ile Forbes listesinin 5.'si oldu.
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ABD'li şarkıcı Beyonce, 400 milyon dolar kazanarak 4. sırasına yerleşti.
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ABD'li şarkıcı Celine Dion, geçtiğimiz yılda kazandığı 450 milyon dolarla 3. sırada geldi.
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Dünyaca ünlü şarkıcılardan Madonna, 570 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.
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Ünlü Barbadoslu şarkıcı ve şarkı yazarı Rihanna, 600 milyon dolarla Forbes listesinin zirvesine oturdu.