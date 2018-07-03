En fazla ciro yapan 25 Türk dizisi (Forbes verileri)
Tüm kanalların yeni sezon heyecanı başladı. Kimi kitle oluşturan sevilen dizileriyle devam edecek kimi ise yeni yapımları seyirci karşısına çıkaracak. Peki geçtiğimiz sezona hangi diziler damga vurdu, ne kadar ciro yaptı? İşte Hürriyet Daily Wews'in Forbes'u kaynak gösterdiği ve listelediği geçtiğimiz sezon en fazla ciro yapan 25 dizi...
1
25- Şevkat Yerimdar: 24 milyon 664 bin TL
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24- Çocuklar Duymasın: 25 milyon 932 bin TL
3
23- Kalbimdeki Deniz: 26 milyon TL
4
22- Aslan Ailem: 26 milyon 350 bin TL
5
21- Sen Anlat Karadeniz: 27 milyon 84 bin TL
6
20- Adını Sen Koy: 27 milyon 900 bin TL
7
19- Beni Affet: 29 milyon 400 bin TL
8
18- Kanatsız Kuşlar: 29 milyon 750 bin TL
9
17- Siyah Beyaz Aşk: 29 milyon 898 bin TL
10
16- Yeni Gelin: 32 milyon 300 bin TL
11
15- Cennet'in Gözyaşları: 34 milyon 200 bin TL
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14- Ufak Tefek Cinayetler: 35 milyon 111 bin TL
13
13- Fazilet Hanım ve Kızları: 35 milyon 324 bin 500 TL
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12- Arka Sokaklar: 35 milyon 351 bin TL
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11- Savaşçı: 35 milyon 573 bin TL
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10- Bizim Hikaye: 38 milyon 143 bin TL
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9- Aşk ve Mavi: 38 milyon 891 bin TL
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8- Vatanım Sensin: 40 milyon 815 bin 500 TL
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7- Payitaht Abdülhamid: 41 milyon 68 bin TL
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6- Kadın: 41 milyon 647 bin 500 TL
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5- Söz: 42 milyon 41 bin TL
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4- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz: 44 milyon 132 bin TL