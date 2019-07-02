En genç milyarder Kylie Jenner annesi ve kızıyla dergi kapağında
ntv.com.tr
Kendi servetini oluşturan en genç milyarder olan Kylie Jenner, Harper's Bazaar dergisinin Arap versiyonu için objektif karşısına geçerek, iş başarısının sırrını anlattı.
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Kendi servetini oluşturan en genç milyarder olan Kylie Jenner, Harper's Bazaar dergisinin Arap versiyonu için objektif karşısına geçti.
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21 yaşındaki reality şov yıldızı ve girişimci Kylie Jenner, derginin “Güç sanatı” temasıyla çıkan yeni sayısında annesi Kris Jenner ve kızı Stormi ile birlikte poz verdi.
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Jenner’ın bir yaşındaki kızı Stormi, ilk kez bir profesyonel çekimde yer almış oldu.
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Dergide yer alan yazıya göre, çekime gümüş rengi Lamborghini Urus aracıyla bir saat geç gelen Kylie Jenner “hiç kimseyle el sıkışmadan ve göz kontağı kurmadan” çalıştı.
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63 yaşındaki annesi Kris Jenner ise kızının tam tersine, çekim setine zamanında gelerek herkesle selamlaştı ve kendini tanıttı.
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Kris Jenner, prodüksiyon ekibine kızının davranışını açıklarken, “Her zaman bir destekleyici sistem olarak buradayım ve ona iş tecrübesi konusunda rehberlik ediyorum” dedi.
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Kylie Jenner 17 yaşındayken kurduğu kozmetik markasıyla dört yılda 360 milyon dolarlık satış rakamına ulaştı. Jenner, dergiye verdiği röportajda, “Bunu para için yapmadım, ilk kurarken markanın ileride süper başarılı olacağını tahmin etmedim. Sadece yeteneklerimi biliyordum, makyaj, dudaklar ve rujlar konusunda tutkuluydum. Tukum işim haline geldi” dedi.
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Annesinin kendisine rehberlik yaptığını kendisi de dile getiren Kylie Jenner, “Benim yaratıcılığım ve onun iş zekasıyla birlikte biz rüya takımıyız” dedi.
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“Anne olunca hayat üzerindeki perspektifim tamamen değişti” diyen Jenner, “Anneme benim için yaptıkları konusunda daha fazla minnettar oldum, saygı duydum” şeklinde konuştu.