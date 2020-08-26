‘En iyi James Bond’ Sean Connery’ye 90. doğum günü kutlaması

Ağutos ayı başında RadioTimes.com’un düzenlediği ankette Connery, oyların yüzde 44’ünü alarak en iyi Bond oyuncusu seçildi. İkinci yüzde 32 ile Timothy Dalton olurken, üçüncü de yüzde 23 ile Pierce Brosnan seçildi. Connery ile bu yıl beşinci ve son kez Bond karakterini canlandıran Daniel Craig de karşılaştırıldığında; Connery, oyların yüzde 56’sını, Craig ise yüzde 43’ünü aldı.