‘En iyi James Bond’ Sean Connery’ye 90. doğum günü kutlaması

ntv.com.tr 26.08.2020 - 08:06
Hollywood’un efsane aktörlerinden Sean Connery dün 90 yaşına girdi. Connery’nin doğum günü için, aktörün unutulmaz filmi James Bond’un ekibi özel bir kutlama mesajı yayımladı.
The James Bond Twitter hesabından “Bugün 90 yaşına giren orijinal 007’miz Sean Connery’e mutlu yıllar dileriz. Michael, Barbara, EON’daki herkes ve tüm hayranlarından sevgiler” notu paylaşıldı.
İngiliz TV yayıncısı ve yazar Piers Morgan da İskoç aktörün 007 tarihinin en iyisi olduğunu belirterek, “Sean Connery’nin 90’ıncı doğum gününü kutlarım. İlk Bond, en iyi Bond” yazdı.
007 kod adlı James Bond karakterini sinema perdesinde ilk kez 1962 yılında tanıtan Connery, tüm zamanların en iyi Bond oyuncusu seçildi. Connery, en son 1983 yılında Türkiye’de Asla Asla Deme adıyla gösterilen Never Say Never Again ile Bond karakterine veda etti.
Ağutos ayı başında RadioTimes.com’un düzenlediği ankette Connery, oyların yüzde 44’ünü alarak en iyi Bond oyuncusu seçildi. İkinci yüzde 32 ile Timothy Dalton olurken, üçüncü de yüzde 23 ile Pierce Brosnan seçildi. Connery ile bu yıl beşinci ve son kez Bond karakterini canlandıran Daniel Craig de karşılaştırıldığında; Connery, oyların yüzde 56’sını, Craig ise yüzde 43’ünü aldı.
1950 yılında girdiği "Bay Kainat" yarışmasında üçüncü olarak ünlenen Connery, Ian Fleming'in yazdığı Dr. No (1962), Goldfinger (1964), Rusya'dan Sevgilerle (1963), Thunderball (1965), İnsan İki Kere Yaşar (1967) ve Ölümsüz Elmaslar (1971) filmlerindeki Ajan 007 James Bond karakteriyle adını tüm dünyaya duyurdu. Ayrıca The Untouchables filmiyle En İyi Yardımcı Aktör Oscar’ını kazandı.