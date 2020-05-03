Enes Batur zirveden indi

Fenomen Enes Batur, YouTube Türkiye'deki en yüksek aboneye sahip bireysel kanal unvanını kaybetti.

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03.05.2020 - 10:05

YouTube'da yayınladığı videolarla fenomen olan Enes Batur, en yüksek aboneye sahip olan 'bireysel' kanal unvanını kaybederek zirveden indi.







Toplamda 12,7 milyon abone sayısı olan Batur, birinciliği Oyuncak Avı isimli bir çocuk kanalına kaptırdı.







Batur'u geride bırakan2014 yılından beri YouTube’da var olan Oyuncak Avı isimli kanal, şu anda 14,2 milyon abone sayısıyla zirveye yerleşti.







Sosyal medya istatistiklerini ve analizlerini yayınlayan bir internet sitesi olan Social Blade verilerine göre Oyuncak Avı, güncel 14,2 milyonluk abone sayısının 8,72 milyonunu son 30 gün içerisinde kazandı.

Batur, 2018 ve 2019 yıllarında Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? ve Enes Batur Gerçek Kahraman filmleriyle beyazperdede de boy göstermişti.