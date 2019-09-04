Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi: Kurşun

Ekranlara damga vuran Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan yeni sezonda Kurşun dizisinde rol alacak.
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Geçtiğimiz sezonlarda Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan yeni projesi Kurşun ile ekranlarda boy gösterecek.
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Most Production imzalı ve çekimleri çok yakında İstanbul’da başlanacak Kurşun dizisinin proje tasarımını Gül Oğuz üstleniyor.
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Dizide Düzyatan'a partner olarak Burçin Terzioğlu eşlik edecek.
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İstanbul’un 1970’li yıllarına ışık tutan Kurşun, adalet arayan Orhan Atmaca isimli bir savcının, kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’le birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.