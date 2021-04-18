Erdal Beşikçioğlu: Behzat Ç. benim için jübilesini yaptı

ntv.com.tr 18.04.2021 - 11:57
"YENİ ROLÜM HUKUK PROFESÖRÜ"
Kağıt Ev'de Cihan Fırtına karakteriyle hayranlarınızın karşısına çıkmaya hazırlanıyorsunuz. Cihan Fırtına nasıl biri, diğer rollerinize kıyasla Erdal Beşikçioğlu yeni karakterini nasıl besleyecek?
- "Cihan Fırtına bir hukuk profesörü ayrıca bir olay yeri uzmanı suç ve suçluyla ilgili ne kadar bilimsel veri varsa bunların hepsini araştıran bir bilim adamı aslında. Üniversitede hoca aynı zamanda evinde de üç çocuk babası, ailesiyle mutlu mesut yaşayan bir karakter. Fakat olaylar öyle bir hale geliyor ki bir süre sonra Cihan Fırtına’nın kendi içerisinde anlattığı teori ve pratik birbiriyle örtüşmüyor, işler sarpa sarıyor. Biz bunu nasıl besleyeceğiz bilmiyorum daha önceden böyle bir durumla karşılaşmadım özel hayatımda tabi ki sadece varsayımlar üzerinden hareket ediyorum ama bu yaratıcı süreç içerisinde hem yönetmenin hem yazarın hem de ekibin büyük bir katkısı oluyor açıkçası. Bu yaratım süreci onlarla birlikte gerçekten bir duruma dönüşüyor."
"KENDİ İÇERİSİNDE TUHAF BİR KARA KOMEDİSİ VAR"
Rol size teklif edildiğinde evet dedirten en güçlü faktör ne oldu?
- "Biçimi, üslubu, kendi içerisinde tuhaf bir kara komedisi var. Bu da Türk televizyonlarında sıkça gördüğümüz bir biçim değil açıkçası. Olur dememin en büyük etkenlerinden biri buydu. Tabi yapım firması da kendi içerisinde bu kararı vermek için yardımcı oldu. Yönetmenin kimin olacağı ve kimlerin oynayacağı da önemliydi ama en önemli etken kendi içerisinde kara bir mizahının olması."
"HİKAYE EĞER İYİYSE HİÇ DÜŞÜNMÜYORUZ"
Genel olarak rol ve proje seçimlerinde sizin için ön plana çıkan unsurlar nelerdir?
- "Özgün bir iş, anlatım biçimi ve diyaloglara bakıyorum, hikayeye bakıyorum. Hikaye eğer iyiyse hiç düşünmüyoruz. Anlatılacak bir derdi varsa bu derdin anlatılması gerektiğine inanıyoruz. Bize de ihtiyaç duydukları zaman seve seve oynuyoruz."
"NUR’LA KEYİFLİ SAHNELER ÇEKTİK"
Nur Fettahoğlu ile ilk kez bir dizide buluştunuz. Daha önce hangi projelerde birlikte olmuştunuz, bu projede partnerliğiniz nasıl ilerliyor, sette durumlar nasıl?
- "Keyifli. Nur’la daha öncesinde Kurtlar Vadisi Filistin’de çalışmıştık. Çok keyifli zaman geçirmiştik. Burada da ilk işe başlamanın kendi içerisindeki o atıl durumu ortadan kalkıyor daha önceden tanıştığınız bir oyuncuyla çalıştığınız zaman. Birbirinize adapte olmanız kolay oluyor. Ne istediğini biliyorsunuz o sizin ne istediğinizi biliyor. O yüzden çok kolay oldu yani Nur’la keyifli sahneler çektik. Diğer taraftan genç çocukların hepsi Helin olsun Nejat olsun derslerine çok iyi çalışmışlar ve yırtıcı bir şekilde geliyorlar. Çok güçlü karakterler. Çok beğeniyorum ikisini de hem mesleğe bakış biçimlerini hem set disiplinlerini şimdilik gayet iyi."
"EYLEMDEN ÇOK ÜRETİMLE GEÇTİ"
Salgının bir yılı geride kaldı. Erdal Beşikçioğlu'nun corona virüsle mücadele/karantina günleri nasıl geçti?
- "Geçen yıl ilk dönem ben de tadını çıkarttım. Çünkü yıllardır devamlı dışarıda çalıştığım için ilk kez evde aileyle birlikte olma fırsatı sağlamıştı bana. Ama çalışmadığın zaman da para kazanamıyorsun bir şekilde. Sizin sorumluluklarınız var bunları da bu kadar süre taşıyacak bir altyapınız yok o yüzden biraz zor oldu belirli bir zaman sonra. Tiyatro için de eylemden çok üretimle geçti. Ürettiğimiz hikayeyi eyleme geçirmedik ama pandemiden sonra yapacaklarımızı planlamak ve tiyatroyu ayakta tutmak için çabalayarak geçti açıkçası. Çünkü çok zor bir dönem geçiriyor tiyatrolar. O yüzden de ayakta kalmak için gereken eylemlerin planını düşündük. Pandemi bittikten sonra ürettiğimiz hikayelerin hepsini gerçekleştirmeye çalışacağız."
"PANDEMİNİN EN AKILLI İŞİ TİYATROYU DİJİTALLEŞTİRMEK"
Dizilerin dışında tiyatroya sahnesine de büyük önem ve emek veren sanatçlardansınız o tarafta işleriniz ne durumda?
- "Bütün dünya dijital üzerinden birbirini tanımaya başladı. Artık görücü usulünün kalkıp dijital evliliklerin olacağını düşünmeye başladım ben. Şimdi böyle olunca siz de ürettiklerinizi seyirciyle buluşturmak için farklı mecralara yöneliyorsunuz. Asıl önemli olan sizin seyirciye anlattığınız metin ve içerisindeki ana fikir ve verdiği mesaj. Bir buçuk yıl boyunca tatbikat sahnesinin bir şekilde seyircisiyle buluşması gerekiyordu. Bunun en büyük tarafı da dijital ortamlardı. Biz repertuarımızı çektik ve seyirciyle buluşmasını sağladık ki bu pandemide yaptığımız en akıllıca iş diye düşünüyorum ben. Tabi ki de bir tiyatroyu dijitalde seyretmek tiyatronun kendi içerisinde hazzı vermeyecektir ama diğer taraftan ana fikri, kendi içerisindeki yorumları dijitalden seyrettirebilme şansımız oldu. Bir çok insanda biletini alıp bizim yaptığımız projeleri izledi. Tiyatro hala ayakta kaldı yani."
"BEHZAT Ç. BENİM İÇİN JÜBİLESİNİ YAPTI"
Behzat Ç.’nin James Bond modeliyle yeniden geleceği ve farklı oyuncuların oynayacağı konuşuluyor yorumunuz nedir ?
- "Ben Behzat Ç. başladığından beri Behzat Ç.’nin farklı oyuncular tarafından icra edilmesi gerektiğine inanıyorum. ‘Milletin James Bond’u var bizim niye James Bond’umuz yok’ diye defalarca söylediğim bir hikayeydi. Sizin anlatılacak derdiniz varsa ve bu karakterle anlatmak istiyorsanız. A olmuş B olmuş C olmuş o çok fark etmez yani. Anlatacağınız hikayeniz varsa o hikaye her zaman anlatılmalıdır. Behzat Ç. benim için jübilesini yapmış durumda. O en son yedi bölümü yaptıktan sonra benim için çok güzel bir anı olarak kaldı. ‘İyi ki de yapmışım’ diyorum yani insanların dönüp dönüp izlediği sahneleri olan, gündemi hiçbir zaman kaybetmeyen tuhaf bir enerjisi var bu işin ve o enerji bu günlere kadar gelmiş. Umarım çekilir ve başka arkadaşlar tarafından da icra edilir."