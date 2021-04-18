Erdal Beşikçioğlu: Behzat Ç. benim için jübilesini yaptı

"NUR’LA KEYİFLİ SAHNELER ÇEKTİK"

Nur Fettahoğlu ile ilk kez bir dizide buluştunuz. Daha önce hangi projelerde birlikte olmuştunuz, bu projede partnerliğiniz nasıl ilerliyor, sette durumlar nasıl?

- "Keyifli. Nur’la daha öncesinde Kurtlar Vadisi Filistin’de çalışmıştık. Çok keyifli zaman geçirmiştik. Burada da ilk işe başlamanın kendi içerisindeki o atıl durumu ortadan kalkıyor daha önceden tanıştığınız bir oyuncuyla çalıştığınız zaman. Birbirinize adapte olmanız kolay oluyor. Ne istediğini biliyorsunuz o sizin ne istediğinizi biliyor. O yüzden çok kolay oldu yani Nur’la keyifli sahneler çektik. Diğer taraftan genç çocukların hepsi Helin olsun Nejat olsun derslerine çok iyi çalışmışlar ve yırtıcı bir şekilde geliyorlar. Çok güçlü karakterler. Çok beğeniyorum ikisini de hem mesleğe bakış biçimlerini hem set disiplinlerini şimdilik gayet iyi."