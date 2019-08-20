Erkan Kolçak Köstendil Manchester City antrenmanında
Çukur dizisnde Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil Manchester City idmanını ziyaret etti. Köstendil teknik direktör Guardiola ve İlkay Gündoğan ile fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı.
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Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil,Manchester City forması giyerek dünya devinin antrenmanına ziyarette bulundu.
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Köstendil, City'nin hocası Guardiola ve İlkay Gündoğan'la bir araya geldi.
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Çektiği fotoğrafları sosyal medyadan yayınlayan ünlü oyuncu kaleci forması giyip eldiven taktı.
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Köstendil daha önce ise çocukluk yıllarında küçük yaş kategorilerinde formasını da giydiği Bursaspor antrenmana çıkmıştı.
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36 yaşındaki oyuncu, kaleci antrenörü Cristian Mas eşliğinde o dönem Bursa'nın kalecisi Harun Tekin'le birlikte antrenman yapmıştı.