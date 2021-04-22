Erkeç etinin fırında 6 saatte lokuma dönüştüğü lezzet: Tavşanlı güveci

İlçenin yemek kültüründe güvecin ayrı bir yerinin olduğunu belirten Özbey, "Tavşanlı güveci lokantalarda bulunan bir yemek değildir. Kasaplarda hazırlanır, fırında pişer. Fırınlarda bu yemek için toprak kaplar kullanılır. Özellikle ramazanda sofraların vazgeçilmezidir" dedi.

"Genellikle erkeç eti tercih ediliyor. Erkek keçinin kısırlaştırılmış haline erkeç deniliyor. Kısırlaştırılmış erkek keçiler, tamamen et üretimi için yetiştiriliyor. Erkek oğlak bir yaşına girdiğinde ya kısırlaştırılıyor ya da damızlık olarak kullanılıyor. Kısırlaştırma işlemi ise tamamen doğal yöntemlerle yapılıyor. Kısırlaştırılmış bu hayvanlar yaylalarda doğal besleniyor. Su ihtiyacını da akarsulardan karşılıyor. Erkeç, besi hayvanı değildir. Bu hayvan doğal beslendiği için de eti kokusuz ve lezzetli oluyor."