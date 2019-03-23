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Erkenci Kuş ekibi: Satın alma, sahiplen

Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Erkenci Kuş dizisi oyuncuları hayvanseverlerin gönlünü fethetti.

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    Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'un bugün ekrana gelecek yeni bölümünden bazı sahneleri Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti.

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    Dizinin başrol oyuncuları Can Yaman (Can) ve Demet Özdemir (Sanem), reklam şirketlerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.
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    Barınaktaki hayvanlarla vakit geçiren ekip "Satın alma, sahiplen" mesajı ile de örnek davranış sergilediler.
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    Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın, senaryosunu Aslı Zengin, Banu Zengin Tak'ın paylaştığı Erkenci Kuş yeni bölümüyle 23 Mart Cumartesi, 20.00’de Star’da.
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