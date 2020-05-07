Ersin Korkut: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?

Survivor'da yarışan ve bu sürede köpeği Mes ölen Ersin Korkut Acun Ilıcalı'nın Dominik Instagram yayınına katıldı. Köpeğinin öldüğünden habersiz olan Korkut izleyicilere, "Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?" dedi.

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07.05.2020 - 13:19

Survivor'da iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında canlı yayına katıldı ve gelen soruları yanıtladı.







Yarışmadayken köpeği Mes'i kaybeden ancak bu haber henüz kendisine verilmeyen Ersin Korkut, 'En çok neyi merak ediyorsun' sorusuna duygusal bir yanıt verdi.







Korkut, "Benim küçük bir köpeğim var. Ben onu çok merak ediyorum. Acaba ben döndüğümde beni tanıyabilecek mi? Tanımayacak mı onu gerçekten çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.







NE OLMUŞTU? Survivor'daki performansı günden güne yükselen Ersin Korkut’un köpeği Mes geçtiğimiz aylarda öldü.

Yarışmada da sık sık köpeğinden bahseden ve her fırsatta Mes'i çok özlediğini söyleyen Korkut'a kötü haberi kimse veremedi.







Son olarak Korkut'un ailesi Acun Ilıcalı'dan haberin verilmesini istedi ancak Yılmaz Erdoğan, Ilıcalı ile görüştü.







Erdoğan, Ilıcalı'dan Korkut'un performansının ve moralinin düşmemesi için kötü haberi vermek için biraz daha beklemesini istedi.

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