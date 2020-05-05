Ertelemenin gölgesinde çok konuşulan Met Gala fotoğrafları
Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen MET Gala, corona virüs nedeniyle iptal edildi. Kostüm Enstitüsü'nün sanal etkinlikleri, sosyal medyada başlayan MET Gala meydan okumaları (challenge) geçmiş Met Gala'ların gölgesinde kaldı. 2020 etkinliğinin ne zaman gerçekleşebileceği belli olmasa da, galanın hala tartışılıyor olması umutların tükenmediğini gösteriyor. Polemikler devam ederken, her mayıs ayının ilk pazartesi günü düzenlenen Met Gala'ya damga vuran çiftleri ve kıyafetleri derlerdik... İşte yıllar içinde çok konuşulan Met Gala anları...
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