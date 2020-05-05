Ertelemenin gölgesinde çok konuşulan Met Gala fotoğrafları

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen MET Gala, corona virüs nedeniyle iptal edildi. Kostüm Enstitüsü'nün sanal etkinlikleri, sosyal medyada başlayan MET Gala meydan okumaları (challenge) geçmiş Met Gala'ların gölgesinde kaldı. 2020 etkinliğinin ne zaman gerçekleşebileceği belli olmasa da, galanın hala tartışılıyor olması umutların tükenmediğini gösteriyor. Polemikler devam ederken, her mayıs ayının ilk pazartesi günü düzenlenen Met Gala'ya damga vuran çiftleri ve kıyafetleri derlerdik... İşte yıllar içinde çok konuşulan Met Gala anları...

05.05.2020 - 10:41

Prenses Diana, 1996
Charlize Theron ve Sean Penn, 2014
Melania Trump, 2005
Johnny Depp ve Amber Heard, 2014
Katy Perry 2019
Ezra Miller 2019
Madonna, 2018
Kim Kardashian ve Kanye West, 2016
Daniel Craig ve Satsuki Mitchell, 2010
Jared Leto, 2019
Selena Gomez ve The Weeknd, 2017
Gigi Hadid, 2019
FKA twigs ve Robert Pattinson, 2016
Emma Stone ve Andrew Garfield, 2014
Zayn Malik ve Gigi Hadid, 2016
Taylor Swift, 2016
Cara Delevingne, 2019
Sarah Jessica Parker, 2018
Chadwick Boseman
Rihanna, 2018
Katy Perry ,2018
Bella Hadid, 2017
Katy Perry, 2017
Janelle Monae, 2019
Billy Porter, 2019
Lady Gaga 2019
Joshua Jackson ve Diane Kruger, 2015
Marc Anthony ve Jennifer Lopez, 2011

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