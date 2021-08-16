Erykah Badu, Barack Obama'dan özür diledi: Berbat bir misafirim

Barack Obama'nın doğum günü partisinden fotoğraf sızdıran Erykah Badu, berbat bir misafir olduğu için eski ABD başkanından özür diledi.

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16.08.2021 - 07:35

Erykah Badu, Barack Obama'nın 60. doğum günü partisinden, Obama çiftinin yüzlerce davetlinin yanında maske takmadan dans ettiği fotoğrafı paylaştı. Barack ve eşi Michelle Obama izin almadan etkinliğin fotoğraflarını paylaşan şarkıcıya tepki gösterdi

Gerçek adı Erica Wright olan şarkıcı halihazırda silinmiş görüntüleri internette paylaştıktan sonra Obamalar da eleştirilere maruz kaldı. Birçok kişi ObamaVariant (Obama varyantı) ifadesinin yer aldığı etiketi kullandı. Diğerleriyse buna süper bulaştırıcı etkinlik adını verdi.

Yaşananylar üzerine Grammy ödüllü Badu, çiftten özür dilediği bir mesaj yayımladı.





Şarkıcı takipçilerine doğru şeyi yaparak görüntüleri kaldırdığını söylerken, "Bay ve Bayan Obama aileniz için böylesine kutsal bir etkinlikte berbat bir misafir olduğum için lütfen beni affedin" diye yazdı.

50 yaşındaki şarkıcı, notuna "Çok düşüncesiz davrandım. Tüm sevginiz için teşekkür ederim. Ne yapmamalı konusunda ne örnek ama" diye ekledi.





Şarkıcı 7 Ağustos'ta Martha's Vineyard'da düzenlenen geleneksel Havaii partisi temalı kutlamaya erkek arkadaşı JaRon Adkison'la birlikte katılmıştı.







Corona virüs düzenlemeleri nedeniyle partinin kapasitesini 475'ten 200'e düşüren Obama'nın sözcüsü Hanna Hankins konuyla ilgili açıklama yaptı. Hankins misafir sayısının düşürülmesini delta varyantının geçen haftaki yeni artışından kaynaklandığını söyledi.





Sözcü Obama'nın doğum günü dileklerini uzaktan paylaşan diğer herkese müteşekkir olduğunu ve onları yakında görmeyi dört gözle beklediğini sözlerine ekledi.