Erzincan'ın yöresel tatlılarından kesme kadayıfına coğrafi işaret

Uzun yıllardır kesme kadayıf, yufka ve benzeri ürünlerin imalatını yapan usta Fatma Ballı, “2006 yılından beri eşimle bu işi yapıyoruz. İki kişi başladığımız bu işte şu anda 40 kişiyiz. Çok mutluyuz. Daha çok istihdam sağlayacağını umuyoruz. Çevre ilçelere, illere de gönderiyoruz. Ürünlerimiz her yere gidiyor" dedi.





