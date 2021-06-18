Erzincan'ın yöresel tatlılarından kesme kadayıfına coğrafi işaret

Coğrafi işaret başvurusu yapılan “Erzincan Kesme Kadayıfı” Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylanarak tescillendi.

İHA 18.06.2021 - 12:33

Erzincan'ın yöresel tatlılarından kesme kadayıfına coğrafi işaret - 1

Erzincan Kesme Kadayıfı için yapılan başvuru kabul edildi ve yöresel lezzet resim olarak  tescillendi.



Erzincan'ın yöresel tatlılarından kesme kadayıfına coğrafi işaret - 2

Vali Mehmet Makas, Erzincan mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan ve patent başvuru süreci tamamlanarak, tescil edilen coğrafi işaretli Erzincan Kesme Kadayıfının ekonomiye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Erzincan'ın yöresel tatlılarından kesme kadayıfına coğrafi işaret - 3

Uzun yıllardır kesme kadayıf, yufka ve benzeri ürünlerin imalatını yapan usta Fatma Ballı, “2006 yılından beri eşimle bu işi yapıyoruz. İki kişi başladığımız bu işte şu anda 40 kişiyiz. Çok mutluyuz. Daha çok istihdam sağlayacağını umuyoruz. Çevre ilçelere, illere de gönderiyoruz. Ürünlerimiz her yere gidiyor" dedi. 



Erzincan'ın yöresel tatlılarından kesme kadayıfına coğrafi işaret - 4
Kesme kadayıfın hangi aşamalardan geçtiğini tarif eden Ballı, “Kesme kadayıfın önce hamuru yoğrulur. Hamurunda süt, yağ, yumurta, un, sirkeyi kullanarak yoğururuz. Hamuru dinlendirdikten sonra bezeler halinde açarız. Biraz dinlendirdikten sonra bıçaklarla keseriz. Sonra da tepsiye güzelce tereyağı ve cevizle yaydıktan sonra fırınlarız. Fırından çıktıktan sonra, kadayıf soğuk şerbet ılık olacak" diye konuştu.

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