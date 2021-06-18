Erzincan'ın yöresel tatlılarından kesme kadayıfına coğrafi işaret

İHA 18.06.2021 - 12:33
Erzincan Kesme Kadayıfı için yapılan başvuru kabul edildi ve yöresel lezzet resim olarak tescillendi.
Vali Mehmet Makas, Erzincan mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan ve patent başvuru süreci tamamlanarak, tescil edilen coğrafi işaretli Erzincan Kesme Kadayıfının ekonomiye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Uzun yıllardır kesme kadayıf, yufka ve benzeri ürünlerin imalatını yapan usta Fatma Ballı, “2006 yılından beri eşimle bu işi yapıyoruz. İki kişi başladığımız bu işte şu anda 40 kişiyiz. Çok mutluyuz. Daha çok istihdam sağlayacağını umuyoruz. Çevre ilçelere, illere de gönderiyoruz. Ürünlerimiz her yere gidiyor" dedi.