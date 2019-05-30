Esat Yontunç'tan Acun Ilıcalı'ya nostaljik kutlama (Instagram'da ünlüler 30 Mayıs 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
1
Esat Yontunç
"Bak gercekten burda senden 24 gun buyuk duruyorum birazda ödem var. Ama kucugumde olsan iyiki varsin iyiki dogmussun daha nice dogumgunlerimize insallah...."
2
Sıla
3
Berkay
"Zevcem olur kendileri"
4
Cem Yılmaz
"İzmir ! Güzel İzmir"
5
Merve Çağıran
6
Ceylan Çapa
7
Serenay Sarıkaya
8
Sezgi Sena Hasoğlu
9
Cem Davran
"Mutluluk..."
10
Deniz Çakır
"Her şeyin suçunu kendinde arayan kalbin yorulduğunda... çevrendeki gamsızların hiç sıkışmayan yürekleri senin nefesini zorladığında ... ölen çocuklara kahroluşun artık hiç bi şey yapmak istememeye ittiğinde seni.. iyilikler sadece masallarda mı kaldı.. iyilikler vardı..."
11
Tuvana Türkay
12
Mesut Özil
"Bakü'ye geldiğin için teşekkür ederim aşkım"
13
Deniz Seki
"Çok beklediniz biliyorum ama geliyoruz çok az kaldı"