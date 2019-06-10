Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evlendi (Düğüne ünlü akını)
Oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, dünyaevine girdi. Ünlü akınının yaşandığı çiftin düğününden kareler sosyal medyada paylaşıldı...
-
1Geçen nisanda aile arasında yapılan sade bir törenle evlenen Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, Kilyos Milyon Beach'te 300 kişilik bir düğünle kutlama yaptı.
-
2
Düğünde sanat, spor ve televizyon dünyasından birçok isim yer aldı.
-
3
Çiftin nikâh şahitliğini ise kadim dostları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yaptı.
-
4
Kır düğünü konseptine uygun bir kostüm tercih eden Eser Yenenenler, Musa Çakmak imzalı mavi renkli smokin giyinirken, Berfu Yıldız da Akay Birdal imzalı özel dikim gelinlik tercih etti. Düğüne özel 2 gelinlik diktiren Berfu Yıldız, törenin ilerleyen saatlerinde ikinci gelinliğini giydi.
-
5
Eser Yenenler ile eşi Berfu Yıldız'ın dansları düğünde en dikkat çeken anlardan biriydi.
-
6Düğünden 1 gün sonra balayına çıkacaklarını da söyleyen çift, ''Yoğun bir sezon ve düğün telaşı süresini geride bıraktık. Balayı için ilk olarak Antalya'ya gideceğiz. Sonrasında da tekneyle mavi tura çıkmak istiyoruz'' dedi.
-
7Düğünden kareler...
-
8
Acun Ilıcalı düğüne kızıyla katıldı.
-
9
Seda Sayan, Murat Boz ve Aslı Enver
-
10
Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin
-
11Seda Sayan ve Acun Ilıcalı
-
12Seda Bakan
-
13
-
14
Aslı Enver-Murat Boz/Hande Erçel-Murat Dalkılıç
-
15