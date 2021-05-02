Eski aşıklar Jennifer Lopez ile Ben Affleck yeniden görüşmeye başladı

02.05.2021 - 11:38
Geçtiğimiz haftalarda Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerini noktaladıklarını duyurmuştu. İkili, arkadaş kalmanın kendileri için daha iyi olduğunu ifade etmişti.
Rodriguez ile yollarını ayıran Lopez'in 2002'de tutkulu bir aşk yaşadığı ünlü aktör Ben Affleck ile yeniden yakınlaştığı ortaya çıktı.
Yaklaşık bir saat sonra Lopez, annesi ve asistanıyla aynı araçta giderken görüldü.
Çiftin yakınları, ayrılıklarından bu yana arkadaşça zaman zaman görüştüklerini söylese de, Lopez'in, Rodriguez ile ayrılığından sonra bu buluşmaların sıklaşması "aşk" söylentilerine neden oldu.
Magazin basınında "Bennifer" olarak adlandırılan Lopez ve Affleck ikilisi, The Interest film setinde tanışmıştı. O dönem ünlü şarkıcı, Chris Judd ile evliydi. Boşanmasının ardından Affleck ile büyük bir aşk yaşamaya başladılar. 2002'de nişanlanıp 2004'te düğünlerini ertelemelerinin ardından ayrıldılar.
Lopez, 2014 yılında verdiği bir röportajda, Affleck için "Hayatımın en büyük kalp kırıklığı" ifadesini kullanmıştı.
Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez'den geçen ay ayrılırken, Ben Affleck de sevgilisi Ana de Armas ile ocak ayında yollarını ayırmıştı.
Şimdi her ikisi de yeniden bekar olan ikilinin yeniden aşk yaşamaya başladıkları haberleri magazin basınının gündeminde.
Jennifer Lopez ve Alex Rodriquez, yaptıkları ortak ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimiz ve çocuklarımız için en iyisini diliyoruz."
ÜÇ KEZ EVLENDİ
Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997-1998 yılları arasında oyuncu Ojani Noa ile yapmıştı. Lopez, ardından 2001-2003 yılları arasında yine bir başka oyuncu olan Cris Judd ile hayatını birleştirmişti.
Şarkıcı, son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında kendisi gibi şarkıcı olan Marc Anthony ile yapmıştı. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen ikiz çocukları var.