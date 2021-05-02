Eski aşıklar Jennifer Lopez ile Ben Affleck yeniden görüşmeye başladı

Geçtiğimiz haftalarda Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerini noktaladıklarını duyurmuştu. İkili, arkadaş kalmanın kendileri için daha iyi olduğunu ifade etmişti.

Rodriguez ile yollarını ayıran Lopez'in 2002'de tutkulu bir aşk yaşadığı ünlü aktör Ben Affleck ile yeniden yakınlaştığı ortaya çıktı.