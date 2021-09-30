Eski First Lady Carla Bruni Balmain defilesine çıktı

ntv.com.tr 30.09.2021 - 10:56 | Son Güncelleme : 30.09.2021 - 11:01
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi olarak bir dönem Fransa’nın First Lady’si olan İtalyan asıllı Fransız müzisyen Carla Bruni, Paris moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain defilesine katıldı.
Balmain’in 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun tanıtıldığı defilede boy gösteren 53 yaşındaki First Lady, tasarımcı Olivier Rousteing imzalı elbiseyi podyumda sergiledi.
Bruni, podyumu 90’lı yılların ünlü süper modeli Naomi Campbell ile paylaştı.
51 yaşındaki İngiliz model de podyumun en beğenilen isimlerinden oldu.
Defilede 37 yaşındaki ünlü Hollandalı model Lara Stone de yürüdü.
39 yaşındaki Rus model Natalia Vodianova, podyumda, etek kısmı pileli mini elbiseyi tanıttı.
Paris’teki Seine Musicale’de yapılan defilede ünlü şarkıcı Doja Cat, ve Franz Ferdinand podyumda sahne performansı sergileyerek seyircileri coşturdu.
Balmain’in 10 yıllık baş tasarımcısı olan Olivier Rousteing, defile sonunda podyuma çıkarak seyircileri selamladı.
Defilenin seyircileri arasında Brezilyalı ünlü model Alessandra Ambrosio da vardı.