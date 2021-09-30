Eski First Lady Carla Bruni Balmain defilesine çıktı

Balmain'in Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesinde Fransa'nın eski First Lady'si Carla Bruni de boy gösterdi. Bruni'ye Naomi Campbell, Lara Stone gibi ünlü modeller eşlik etti.

ntv.com.tr 30.09.2021 - 10:56 | Son Güncelleme : 30.09.2021 - 11:01

Eski First Lady Carla Bruni Balmain defilesine çıktı - 1

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi olarak bir dönem Fransa’nın First Lady’si olan İtalyan asıllı Fransız müzisyen Carla Bruni, Paris moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain defilesine katıldı.

Eski First Lady Carla Bruni Balmain defilesine çıktı - 2

Balmain’in 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun tanıtıldığı defilede boy gösteren 53 yaşındaki First Lady, tasarımcı Olivier Rousteing imzalı elbiseyi podyumda sergiledi.

Eski First Lady Carla Bruni Balmain defilesine çıktı - 3

Bruni, podyumu 90’lı yılların ünlü süper modeli Naomi Campbell ile paylaştı.

Eski First Lady Carla Bruni Balmain defilesine çıktı - 4

51 yaşındaki İngiliz model de podyumun en beğenilen isimlerinden oldu.

Eski First Lady Carla Bruni Balmain defilesine çıktı - 5

Defilede 37 yaşındaki ünlü Hollandalı model Lara Stone de yürüdü.

Eski First Lady Carla Bruni Balmain defilesine çıktı - 6

39 yaşındaki Rus model Natalia Vodianova, podyumda, etek kısmı pileli mini elbiseyi tanıttı.

Eski First Lady Carla Bruni Balmain defilesine çıktı - 7

Paris’teki Seine Musicale’de yapılan defilede ünlü şarkıcı Doja Cat, ve Franz Ferdinand podyumda sahne performansı sergileyerek seyircileri coşturdu.

Eski First Lady Carla Bruni Balmain defilesine çıktı - 8

Balmain’in 10 yıllık baş tasarımcısı olan Olivier Rousteing, defile sonunda podyuma çıkarak seyircileri selamladı.

Eski First Lady Carla Bruni Balmain defilesine çıktı - 9

Defilenin seyircileri arasında Brezilyalı ünlü model Alessandra Ambrosio da vardı.

Eski First Lady Carla Bruni Balmain defilesine çıktı - 10
Eski First Lady Carla Bruni Balmain defilesine çıktı - 11
Eski First Lady Carla Bruni Balmain defilesine çıktı - 12
Eski First Lady Carla Bruni Balmain defilesine çıktı - 13
Eski First Lady Carla Bruni Balmain defilesine çıktı - 14

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