Eski İspanya Kralı Carlos'a verilen ödüller geri alınacak

Barselona Belediye Meclisi, yolsuzluk iddialarından dolayı ülkesi İspanya'yı terk eden eski Kral Juan Carlos'a verilen bütün ödülleri geri alacak.

Abone ol Paylaş







28.08.2020 - 11:33

Barselona Belediye Meclisi yapılan oylamada Juan Carlos'un kentten aldığı en yüksek onur ödülü de dahil olmak üzere tüm resmi ödülleri geri almaya karar verdi.







Juan Carlos'un aldığı ödüller arasında, Barselona'ya olağanüstü hizmetler sunarak kendilerini farklı kılanlara verilen prestijli altın madalya da bulunuyor.







Juan Carlos, kendisini yasadışı bir para transferiyle ilişkilendiren İsviçre basınında çıkan haberin ardından, İspanya ve İsviçre'deki iş anlaşmalarıyla ilgili ön soruşturma devam ederken, bu ay içinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.







Carlos'un ülkeden ani çıkışı ve ardından nerede olduğu konusunda iki haftadır devam eden sessizlik, İspanya'daki monarşinin rolü hakkında tartışma yarattı.







Hakkında resmi bir soruşturma açılmayan eski kral, iddialar hakkında yorum yapmayı defalarca reddetti. Avukatı, İspanyol savcıların sorularını cevaplamaya hazır olduğunu belirtti.

Paylaş





