Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası bir dizi komplikasyon yaşayan ve doktorların ‘iskemi’ teşhisi koyduğu 2011 Miss Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in sol ayağı ve sol bacağının dizden altı ampute edildi. Bacağı kesilmeden önce dans videoları paylaşan Alvarez, hayranlarına verdiği sözü tutarak ameliyattan sonra da dans etti ve takipçileriyle paylaştı.

ntv.com.tr 07.07.2020 - 08:36

Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 1

Eski Kolombiya Güzellik Kraliçesi Daniella Alvarez, iki hafta önce geçirdiği operasyonla sol bacağını kaybetti.

Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 2

32 yaşındaki Alvarez’in mayıs ayında midesinden büyük bir kitle alınmasının ardından, doktorlar ona ‘iskemi’ (bölgesel kanlanma eksiği) teşhisi koyarken, Alvarez bacağına kan akışını kesen komplikasyonlar yaşadı. Bu durumda doktorlar güzellik kraliçesinin sol ayağını ve sol bacağının bir kısmını ampute etmek zorunda kaldı.

Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 3

Alvarez, iskemi teşhisi konulduktan sonra sol ayağını ve bacağının bir kısmının kesilmesine karar verdikten sonra hayranlarına bir kez daha dans edeceğine dair söz vermişti. Kraliçe, dediğini yaptı!

Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 4

Tek bacağının kesilmesinden iki hafta sonra Alvarez, Instagram hesabından bir dans videosu yayınladı. Kraliçenin, ağabeyi Ricky Alvarez ile dans ederken görülen videosu kısa sürede 3 milyondan fazla görüntülendi.

Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 5

"ZORLUKLAR ÖNEMLİ DEĞİL"

2011 Miss Kolombiya, videosunu, “En sevdiğim partnerim Ricky Alvarez ile hayata bir dans bırakıyorum. Zorluklar önemli değil. Hayatta dayanıklı olmak zorundayız!” notuyla paylaştı.

Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 6

Alvarez, bacağının kesilmesi operasyonundan sonra ailesinin ve yakınlarının kendisine verdiği desteği gözler önüne seren fotoğraflarını sık sık paylaştı.

Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 7

2011’de Miss Kolombiya seçilen Alvarez, 2012’de Miss Universe yarışmasında ülkesini temsil etmişti.

Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 8
İşte Daniella Alvarez'in eski hali ve bacağı kesildikten sonra hayata pozitif bakışından bir şey kaybetmediğini gösteren fotoğrafları...
Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 9
Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 10
Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 11
Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 12
Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 13
Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 14
Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 15
Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 16
Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 17
Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 18
Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi - 19

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