Eski sevgililer Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra buluştu

Haberler 25.02.2022 - 16:05
Geçmiş dönemde rol aldığı dizilerde dünyaca ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio'ya olan benzerliği ile dikkat çeken ve 'Eyvah Babam' dizisiyle tanınan oyuncu Arda Kural, 90'lı yıların başında büyük aşk yaşadığı Yıldız Asyalı 24 yıl sonra buluştu.
Kural, dün akşam eski sevgilisi Asyalı'yı sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.
Kural, "Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim" açıklamasında bulunmuştu.
Asyalı da '2. Sayfa' programına konuşmuş ve şu sözleri dile getirmişti: "Arda'nın zor günlerinde çok üzüldük ve yıprandık. Arda'nın Türkiye için inanılmaz yetenekli ve önemli bir sanatçı olduğunu düşünüyorum."
"Karakteri hassas olduğu için genç yaşlarda kaldıramadığı şeyler oldu. Şimdi biz nasıl kovid oluyorsak beynimiz de hastalanabilir. Arda'yı iyi gördüm, tedavisine de devam ediyor. Böyle olduğu sürece ben öpüp başıma koyarım. Çok seviniyorum, hep iyi olsun."