Eski sevgililer Irina Shayk ve Bradley Cooper galada buluştu

Haberler 02.12.2021 - 10:24
Irina Shayk, eski sevgilisi ve kızının babası, ünlü oyuncu Bradley Cooper’ın yeni filmi Nightmare Alley’in galasına katıldı.
35 yaşındaki Rus model, New York’taki Lincoln Center’da yapılan galanın en dikkat çeken ismi olarak öne çıktı.
Dört yaşında Lea adında kızları olan Shayk ve Cooper ikilisi, kızları için sık sık bir araya gelse de bir kırmızı halı etkinliğinde ilk kez buluştular.
Shayk, derin göğüs dekolteli takımıyla kırmızı halıya damga vurdu.
Galada, Bradley Cooper’ın rol arkadaşı Rooney Mara ile filmin yönetmeni Guillermo Del Toro da boy gösterdi.
Kırmızı halıdan geçen isimler arasında Alessandro Nivola, Questlove, Gina Gershon, Jeffrey Tambor, Wakeema Hollis, Conor Leslie, Molly Ringwald, Lara Jean Chorostecki ve Clifton Collins Jr. vardı.
FİLMİN KONUSU
Nightmare Alley filminde, Bradley Cooper’ın canlandırdığı Stanton Carlisle, kasaba kasaba dolaşan bir karnavalın ekibine katılmıştır. Amacı ise Matmazel Zeena'nın ve alkolik kocası Pete'in "zihin okuma" numaralarının sırrını çözmektir. Ancak bu konuda bir türlü başarılı olamamıştır. Ancak Pete öldüğünde, Zeena Stan'i ortağı olarak kabul etmeye zorlanır. Kısa sürede Stan, insanları manipüle edip dolandırma işinde Zeena'nın rahmetli eşinden çok daha yetenekli olduğunu kanıtlar. Hırslanan Stan, dolandırıcılık oyununu kendi başına da yapabileceğine inanmaya başlar. Ancak Zeena ile rekabete giriştiğinde hiç ummadığı tehlikelerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
İşte galaya katılan diğer isimler...
Gina Gershon
Lara Jean Chorostecki
Wakeema Hollis
Conor Leslie