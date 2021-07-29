Eski sevgilisinden firari kral Juan Carlos'a dava

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ülkesinden kaçan eski İspanya Kralı Juan Carlos’a, geçmişteki sevgilisi tarafından milyon euroluk dava açıldı. Davacı, Carlos’un yönlendirmesiyle İspanyol ajanların tacizine uğradığını öne sürüyor.

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29.07.2021 - 08:44

Danimarkalı girişimci Corinna zu Sayn-Wittgenstein (57); evlilik dışı ilişki yaşadığı ve geçen yıl hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle Abu Dabi’ye kaçan İspanya’nın eski kralı Juan Carlos’a dava açtı. Eski sevgiyi Carlosu'a yasa dışı örtülü ve aleni gözetleme suçlamasında bulundu. 2004 - 2009 yılları arasında Juan Carlos ile ilişki yaşayan Wittgenstein, Londra’da açtığı davada 2012’den bugüne kadar eski kralın kendisini tehdit ve taciz ettiğini, İspanyol ajanlar tarafından izlendiğini öne sürdü.





Wittgenstein, Carlos’un (83) Suudi Arabistan Kralı’nın da aralarında bulunduğu pek çok iş ortağına kendisini kötüleyerek işlerini bozduğunu iddia etti.





Davacı, Carlos’un 2012’de kral olarak Botswana’ya yaptığı bir safari gezisinde kendisine eşlik etmesinin ardından medyanın yoğun baskısına maruz kalması nedeniyle suçluluk hissettiğini belirtti ve “O zaman Carlos bana sevgisinin bir ifadesi olarak 65 milyon euro hediye etti” dedi.

Ancak Wittgenstein, Carlos’un şimdi bu parayı iade etmesini istediğini, bunu reddedince de kendisini hırsızlıkla suçladığını söyledi.







Corinna zu Sayn-Wittgenstein, mahkemede, bir dönem evlilik dışı ilişki yaşadığı Juan Carlos’un kendisini çocuklarının hayatıyla tehdit ettiğini öne sürdü. Wittgenstein davanın yargıcından, Carlos ve ajanlarının evinin 150 metre yakınından geçmesini, kendisiyle iletişim kurmalarını, hakkında karalayıcı açıklamalar yapmasını, takip ve taciz etmesini önleyecek ihtiyati tedbir kararı talep etti.