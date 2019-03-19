Eski sevgilisini 18 bin kez aradı

Danimarka’nın Holbaek kentinde bir adam, eski sevgilisini 3 ay içinde 18 bin 36 kez telefonla taciz etmekten 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Danimarka’nın Holbaek kentinde ismi açıklanmayan 40 yaşındaki bir adam geçen yıl mayıs ayı sonundan temmuz ayı başına kadar eski sevgilisini 18 bin 36 kez telefonla arayıp taciz etti.
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Adamı bazı günlerde kadını günde 1000 kez aradı. Adam hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak adam bu kararı ihlal etti.
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Bunun üzerine Holbaek Şehir Mahkemesi, uzaklaştırma kararını ihlal eden ve kadınla başka yollardan irtibata geçen adama 1 yıl hapis cezası verdi.
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Suçlamaları reddeden adam, 1 yıllık hapis cezasını temyiz etti. Bu süreçte bile eski sevgilisiyle 6 kez fiziki irtibata geçmeye çalışan adam, kadının evine ve eşyalarına zarar verdi.
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Bu gerekçeler ile Östre Landsret Yüksek Mahkemesi kadını kendisine borcu olduğu için sürekli aradığını söyleyen adamın 1 yıl olan hapis cezasını 15 aya çıkardı.