Esra Sönmezer otomobiline bidonlarla su taşıdı

1 Esra Sönmezer, önceki akşam Levent'de elinde bidonlarla kaldırımda yürürken bir anda flaşların patlaması neye uğradığını şaşırdı.





2 Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan sunucu-oyuncu otomobilinin hararet ışığının uyarı verdiğini bu nedenle benzinlikten su taşıdığını söyledi.







3 Muhabirlerin de kendisine yardımcı olmasıyla aracına su takviyesi yapan Esra Sönmezer, daha sonra evinin yolunu tuttu.

4 Otomobiline su taşıdığı görüntülerde gündem olan Esra Sönmezer, Arnavut kökenli büyük bir ailenin tek çocuğu olarak 23 Şubat 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 8 yaşından itibaren 4 yıl boyunca bale eğitimi alan Esra Sönmezer, önemli resitallerde sahne alıp okulunu temsil etti. 2002 yılında katıldığı Türkiye güzellik yarışmasında 1. seçildi. Aynı yıl, Türkiye’de gerçekleşen Dünya Güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etti ve dünya 4. oldu. Fakat yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye attı.

5 Esra Sönmezer, 2002 yılı sonlarında Annesinin vefatı dolayısıyla, işlerine 5 yıl boyunca ara verdi.

2007 yılında Müjoyunculuk ve tiyatro okuluna girerek tiyatro, muzik,dans,diksiyon ve sinema dersleri almaya başladı.

6 2004‘ten 2007 yılı sonuna kadar Erdem Siyavuşgil'den şan, solfej ve musiki dersleri aldı. Eski ve tamamen unutulmuş eserlerin yer aldığı şarkılardan oluşan İlk Göz Ağrısı adlı nostalji albümü çıkarttı. Savaş Dinçel sahnesinde, Müjdat Gezen ile birlikte Jüri adlı kabarede, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım , Savaşma Seviş ve Oda tiyatrosu ekibiylede Meyhane’de Tiyatro adlı oyunlarda oynadı.



