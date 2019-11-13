Eva Longoria: Donald Trump seçilince depresyona girdim

Kongre üyeliği için aday olup olmayacağı sorulan Eva Longoria, sıradan vatandaşların gücüne dikkat çekti; “İnsanlar değişim yaratmak için politikacı olmak gerektiğini düşünüyor. Bu bir efsane. Herhangi biri olabilirsiniz. Endişeli bir anne olup, kayda değer bir değişim yaratabilirsin.”



