Eva Mendes, Ryan Gosling hakkında konuştu: Onun çocuklarını doğurmak istedim

Dünyaca ünlü oyuncu Ryan Gosling'in 8 yıllık eşi ve meslektaşı Eva Mendes, “Ryan ile tanışana kadar anne olmak aklımda yoktu. Onun çocuklarını doğurmak istedim” diye konuştu.
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Ryan Gosling ile 2011 yılında dünyaevine giren oyuncu Eva Mendes, Women’s Health dergisinin mayıs sayısına kapak oldu.
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İki ve dört yaşlarında iki kızı olan 45 yaşındaki oyuncu, “Ryan Gosling’le tanışana kadar anne olmak aklımın ucundan geçmezdi. Ona aşık oldum. Onun çocuklarını doğurmak istedim” dedi.
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Bebeklerinin büyümesiyle ‘survival modu’ndan çıktıklarını belirten Mendes şöyle devam etti: Artık yeniden insan gibi hissediyorum. Ailemizden de inanılmaz bir destek var."
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"Annelerimiz ve kız kardeşlerimiz çocuk bakımı konusunda bize yardım ediyorlar. Bense hep bu işi yalnız başına üstlenen kadınları düşünüyorum”
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Gosling, son dönemde La La Land, Blade Runner 2049 ve First Man gibi filmlerle gündeme gelmişti.
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Çift 2012 yılında The Place Beyond the Pines filminde birlikte de rol almıştı.