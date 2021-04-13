Evde Tek Başına’nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin baba oldu

1990’lı yılların ünlü Evde Tek Başına (Home Alone) serisinin yıldızı Macaulay Culkin ve dizi oyuncusu Brenda Song’un ilk çocukları dünyaya geldi. Çiftin bebeklerine, Culkin’in trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşinin adını verdiği öğrenildi.

ntv.com.tr 13.04.2021 - 10:26

Evde Tek Başına’nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin baba oldu - 1

Oyuncu çift Macaulay Culkin ve Brenda Song, ilk çocuklarına kavuştu. Çiftin bebeklerinin 5 Nisan’da doğduğu öğrenildi. 40 yaşındaki Evde Tek Başına serisi yıldızı Culkin, oğluna Dakota adını verdi. Bu, yıllar önce trafik kazasında hayatını kaybeden kız kardeşinin adıydı.

Evde Tek Başına’nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin baba oldu - 2

Culkin’in kız kardeşi, 2008 yılında Los Angeles’ta bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Culkin, o dönemde kardeşinin başına geleni, “Korkunç derecede trajik bir kaza” olarak nitelendirmişti.

Evde Tek Başına’nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin baba oldu - 3

Kazayla ilgili suç soruşturması yapılmadı, çünkü sürücünün alkollü ya da uygunsuz bir durumda olmadığı ve kazadan sonra Dakota’ya yardım etmeye çalıştığı tespit edildi.

Evde Tek Başına’nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin baba oldu - 4

Macaulay Culkin ile Brenda Song, 2017’de Changeland filmi setinde tanışmıştı. Çift, bebeklerinin doğumuna kadar bebek bekledikleri haberini gizledi.

Evde Tek Başına’nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin baba oldu - 5

Daha önce baba olmakla ilgili Esquire dergisine konuşan Culkin, “Çok deniyoruz. Zamanlamayı hesaplıyoruz. Çünkü sevgilinizin odaya girip de ‘Tatlım, yumurtlama zamanım’ demesinden daha fazla sizi tahrik eden bir şey yok” diye esprili bir açıklama yapmıştı.

Evde Tek Başına’nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin baba oldu - 6
1980 doğumlu olan Culkin, Culkin, Evde Tek Başına, Evde Tek Başına 2 filmleriyle tanındı. Amerikalı oyuncu, Richie Rich filminde de rol aldı.
Evde Tek Başına’nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin baba oldu - 7
Oyuncu Mila Kunis ile 2002-2010 yılları arasında beraberlik yaşadı.

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