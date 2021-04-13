Evde Tek Başına’nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin baba oldu

ntv.com.tr 13.04.2021 - 10:26
Oyuncu çift Macaulay Culkin ve Brenda Song, ilk çocuklarına kavuştu. Çiftin bebeklerinin 5 Nisan’da doğduğu öğrenildi. 40 yaşındaki Evde Tek Başına serisi yıldızı Culkin, oğluna Dakota adını verdi. Bu, yıllar önce trafik kazasında hayatını kaybeden kız kardeşinin adıydı.
Culkin’in kız kardeşi, 2008 yılında Los Angeles’ta bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Culkin, o dönemde kardeşinin başına geleni, “Korkunç derecede trajik bir kaza” olarak nitelendirmişti.
Kazayla ilgili suç soruşturması yapılmadı, çünkü sürücünün alkollü ya da uygunsuz bir durumda olmadığı ve kazadan sonra Dakota’ya yardım etmeye çalıştığı tespit edildi.
Macaulay Culkin ile Brenda Song, 2017’de Changeland filmi setinde tanışmıştı. Çift, bebeklerinin doğumuna kadar bebek bekledikleri haberini gizledi.
Daha önce baba olmakla ilgili Esquire dergisine konuşan Culkin, “Çok deniyoruz. Zamanlamayı hesaplıyoruz. Çünkü sevgilinizin odaya girip de ‘Tatlım, yumurtlama zamanım’ demesinden daha fazla sizi tahrik eden bir şey yok” diye esprili bir açıklama yapmıştı.