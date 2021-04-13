Evde Tek Başına’nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin baba oldu

Daha önce baba olmakla ilgili Esquire dergisine konuşan Culkin, “Çok deniyoruz. Zamanlamayı hesaplıyoruz. Çünkü sevgilinizin odaya girip de ‘Tatlım, yumurtlama zamanım’ demesinden daha fazla sizi tahrik eden bir şey yok” diye esprili bir açıklama yapmıştı.