Evden çekilen talk show’larda ‘pantolon giymeme’ trendi

08.04.2020 - 12:59 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 13:07
Corona virüs salgınının etkisiyle sosyal mesafenin korunması gerektiği bugünlerde televizyonun ünlü isimleri de programları için alternatifler üretiyor, evlerinden çekimler yapıyor. Bu çekimlerde elbette ekranda görünen kişinin sadece belden yukarısı kadrajda yer alıyor. Bu durumda ünlü talk show’cu John Oliver’ın aklına bir soru geldi: Çekimlerde pantolon giyiyor musunuz?
Oliver, Last Week Tonight adlı programı için hazırladığı bir videoda, ABD genelinde meslektaşlarına ve konuklara “Pantolon giyiyor musunuz?” diye sordu. Hafta sonu HBO’da yayınlanan programında, ekranda gömlek, kravat ve ceket üçlüsüyle görünen Oliver, “Ben pantolon giyiyorum. Sözüme inanmak zorundasınız çünkü ayağa kalkmıyorum” diye konuştu. İşte bu pantolon meselesi ABD’nin ünlü ekran yüzleri için “haftanın sorusu” haline geldi.
Oliver da evden çektiği yarım saatlik programının sonunda ev halini göstermek üzere ayağa kalktı ve Susam Sokağı’ndaki Kurabiye Canavarı desenli iç çamaşırıyla olduğunu gösterdi.
Pantolonsuz yayın yapan tek sunucu Oliver değildi. Oyuncu ve yönetmen John Krasinski de açtığı yeni YouTube kanalındaki Some Good News adlı programının sonunda pantolonsuz halini gösterdi.
Krasinski, gömlek, ceket, kravat üçlüsüyle sunduğu programı için pantolon yerine tütü şeklinde etek giymişti.
Pantolonsuz program sunma trendine katılan bir başka isim de Stephen Colbert’ti.
Öte yandan evde pantolon giymeme eğilimi, alışveriş alışkanlıklarını da etkilemiş görünüyor. Walmart adlı mağaza, salgın günlerinde en çok pantolon satışlarının azaldığını açıkladı.