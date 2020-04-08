Evden çekilen talk show’larda ‘pantolon giymeme’ trendi

Oliver, Last Week Tonight adlı programı için hazırladığı bir videoda, ABD genelinde meslektaşlarına ve konuklara “Pantolon giyiyor musunuz?” diye sordu. Hafta sonu HBO’da yayınlanan programında, ekranda gömlek, kravat ve ceket üçlüsüyle görünen Oliver, “Ben pantolon giyiyorum. Sözüme inanmak zorundasınız çünkü ayağa kalkmıyorum” diye konuştu. İşte bu pantolon meselesi ABD’nin ünlü ekran yüzleri için “haftanın sorusu” haline geldi.