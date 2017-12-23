Evlilik hazırlığındaki Selena Gomez ile Justin Bieber ayrıldı (6 yıldır bitmeyen aşk)

1 Bir küs bir barışık olan Selena Gomez ve Justin Bieber çiftinin yollarını yine ayırdıkları iddia edilidi. Evlilik hazırlıkları yaptıkları konuşulurken ilişkilerini noktalayan çiftin bu kararı almasında Selena'nın annesinin etkili olduğu öne sürülmüştü. People Dergisi'nin haberine göre, yakın kaynaklar Selena'nın annesi Mandy Teefy'nin çevresine ayrılıkla ilgili bu onların sorunu dediği söyleniyor. İşte Senela Gomez- Justin Bieber ilişkisinde bugünü kadar yaşananlar...

2 Yeni şarkısı için stüdyoya kapanan ünlü oyuncu-şarkıcının uzatmalı sevgilisi Justin Bieber ile bir yandan evlilik hazırlığında olduğu iddia edilmişti. Gomez ile bir barışıp bir küs olduğu sevgilisi Justin Bieber'ın sadece 30 kişinin davetli olduğu sade bir tören ile evlenecekleri öne sürüldü. İkilinin eğlencesi için ise lüks bir villada DJ performanslı bir gece planladıkları da konuşulanlar arasında.

3 2 yıllık ayrılığın ardından barışan Justin Bieber ve Selena Gomez'in bu kararları dünyaca ünlü iki genç şarkıcının hayatını da etkiledi. İddiaya göre ikili, Bieber’ın eski sevgilisi Hailey Baldwin’le olan mesajları yüzünden kavga etti. Gerilimi bir türlü dindiremeyen Bieber ve Gomez, sorunlarını terapiyle çözme kararı aldı.

4 Bieber’a yakın bir kaynak Us Weekly’e yaptığı açıklamada, “Justin’in ilgisi sadece Selena’nın üzerinde. Hailey de Shawn Mendes’le birlikte. Aralarında bir şey olması söz konusu değil” dedi. İşte barışma kararı sonrası ikilinin hayatını etkileyen gelişmeler ve aşk geçmişleri...

5 Kanadalı popçu Justin Bieber ile yeniden birlikte olan Selena Gomez, annesi Mandy Teefey'nin vetosuyla karşılaştı. Durumun ciddi olduğunu öğrenen Teefy'nin, sinirden hastanelik olduğu iddia edildi.

6 Selana Gomez'in hayranları anne kızın Instagram'da birbirlerini takip etmemelerinin hastane iddialarını güçlendirdiğini savundu.

7 Kısa bir süre önce Justin Bieber’ın annesi Pattie Mallette, oğlunun Selena Gomez’le yeniden başlayan ilişkisini onayladığını vurgulayarak People’a açıklamalar yaptı.



Mallette, “Eğer Justin, Selena’yı seviyorsa ben de onu severim. Daha önce tanışmıştık ve aramızda özel bir bağ oluştu. Selena’yı çok değerli buluyorum” demişti

8 Müzik dergisi Billboard tarafından ‘Yılın Kadını’ seçilen Selena Gomez ise dergiye verdiği röportajda Justin Bieber ile yeniden bir araya gelmesiyle ilgili açıklamada bulunmuştu. Şarkıcı, “25 yaşındayım. 18 ya da 19 değilim. Sanırım kendim için doğru kararları verebilirim. Hayatımı etkilemiş insanları seviyorum. Justin da onlardan biri. Ben onunla büyüdüm ve onu yeniden yanımda görmek çok güzel” ifadelerine yer verdi.

9 Selena, The Weeknd ile 10 aylık ilişkisini bitirir bitirmez Bieber ile aşk yaşamaya başlamıştı. Gomez bu konu hakkında da şunları söyledi: “The Weeknd ile çok güzel şeyler yaşadım. İlişkimizi iki iyi arkadaş olarak bitirdik.” İşte Selena Gomez ile Justin Bieber'ın bitmeyen aşk geçmişi...

10 Aralık 2009



Onları ilk kez yan yana gördüğümüz yer, yeni yıl arifesinde Las Vegas’ta bir otelin sahnesiydi. Sahnede Justin o zamanlar arkadaşı olan Selena’ya "One Less Lonely Girl" şarkısını gözlerine bakarak söyledi.

11 Aralık 2010



Aradan geçen 1 sene içinde ödül törenlerinde gözükseler de Philadelphia’da bir pankekçide baş başa görüntülenmeleri hayranlarını iyice meraklandırmıştı. Fakat Selena bu durumu sadece pankek yedik diyerek geçiştirmişti.

12 Ocak 2011



Görünen o ki pankekçideki görüşmelerinden bu yana ikilinin ilişkisi hızlı ilerlemiş ve özel bir yatta çekilen samimi fotoğrafları yayınlanmıştı.

13 Şubat 2011



Vanity Fair Oscar partisinde, kırmızılar içinde bir Selena Gomez; siyah takım elbisesi ve Selena’nın elbisesine uyumlu mendiliyle ona eşlik eden Justin Bieber.

14 Mayıs 2011



Las Vegas’ta gerçekleşen 2011 Billboard Müzik Ödül’lerinde ilk birliktelik pozunu verdiler. Bu pozun hemen ardından Justin ve Selena Hawaii Maui’ye aşk tatiline gitti.

15 Şubat 2012



Selena 14 Şubat’ta Justin’in ona aldığı üzerinde “J” harfi olan yüzüğünü gözler önüne serdi. Justin’in elini tuttuğu fotoğrafa "Sonunda evdeyim”" notunu düşen Selena’nın “J” harfi yüzüğü nişanlandılar mı dedikodusunun fitilini ateşlemişti.

16 Kasım 2012



Çift için ilk ayrılık çanları çaldı. İkili, ilişkilerini yoğun programlarından dolayı sürdürmekte zorlandıklarını söyleyerek sonlandırdı.

17 Mart 2013



Kaynaklar Justin’in Selena’ya karşı sadakatsiz davrandığını ama onu geri istediğini iddia etti.

18 Ekim 2013



Justin içinde Selena’ya mesajlar barındıran, “Hala aşka inanıyorum, hala bize inanıyorum” sözleri geçen single’ı “Heartbreaker’ı” yayınladı.

19 Ağustos 2014



Justin Selena ile yeniden birlikte olduklarını Instagram’dan duyurdu. Ardından ikili birlikte Kanada’ya tatile gitti.

20 Kasım 2014



Daha sonra Selena, yalnız daha mutlu olduğunu yazdığı tweet’i ve Justin’i Instagram’dan takibi bırakması ile ilişkilerini ikinci defa sonlandırdıklarını doğruladı.

21 2015



Ancak Justin ve Selena ilişkilerinin bitmesinden üzüntü duyduklarını her röportajlarında dile getirdiler.

22 Kasım 2015



Beverly Hills’de bir otelde Justin lobide tüm müşterilerin önünde Selena’ya serenat yaptı. Orada bulunanlar bu anları kaydetmeyi ihmal etmedi.

23 Ocak 2016



İlişkileri bu yılda hiç iyi gitmedi. Bir kez daha ayrılan ikiliden Justin, Hailey Baldwin ve Sofie Richie gibi pek çok kişi ile birlikte oldu.

24 Mart 2016



Justin Selena ile dudak dudağa olduğu pozunu “duygular” açıklamasıyla yayınladı.

25 Ağustos 2016



Sofie Richie ile Instagram’da fotoğraflarını paylaşan Justin, Selena ile beraber olmasını isteyen hayranların gazabından kaçamadı. Justin, Selena’nın da içinde olduğu bir yorum savaşının ardından Instagram’a ara verdi. INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

26 Ocak 2017



Selena yeni sevgilisi The Weeknd birlikte kameralar poz verdi.

27 Temmuz 2017



Selena’nın böbrek naklini öğrendikten sonra Justin Purpose turunu iptal etti ve Selena ile yeniden iletişime geçti.

28 Ekim 2017



Selena’nın evinde görüştükleri, dışarıda birlikte kahvaltı yaptıkları görülen ikilinin dedikoduları yayılmaya başladı. Hemen ardından da Selena’nın Weeknd ile ayrılık Selena’nın evinde görüştükleri, dışarıda birlikte kahvaltı yaptıkları görülen ikilinin dedikoduları yayılmaya başladı. Hemen ardından da Selena’nın Weeknd ile ayrılık haberi geldi.

29 Kasım 2017



Jelena aşk dedikodularını daha da alevlendirdi. Birlikte bisiklet gezisine çıkan ikilinin mutlulukları dikkat çekti. Aynı günün akşamında Selena, Justin’in Hokey oyununda ona eşlik etti. Maçtan sonra da Justin’in formasını giydi.

30 Bu görüntülerden hemen sonra ise ikilinin ilişkisinin tekrar başladığı resmileşti. Selena Gomez ile Justin Bieber Los Angeles'taki buz hokeyi maçında dudak dudağa görüntülendi.