Ezel dizisi Romanya’ya uyarlanıyor
ntv.com.tr
Fenomen dizi Ezel, Romanya’ya uyarlanıyor. Ünü Türkiye’yle sınırlı kalmayıp Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerinde de yayınlandığı dönem çok ses getiren Ezel’in Vlad adını taşıyan Romanya versiyonunda ülkenin önde gelen aktörleri rol alıyor.
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1Ay Yapım imzalı, Kerem Deren ve Pınar Bulut’un yazdığı, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği; yayınlandığı dönem fırtınalar estiren Ezel, Romanya’da yeniden çekilecek.
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2Eccho Rigts işbirliğiyle gerçekleşen anlaşmayla birlikte çekimleri yaz aylarında başlayan ve Vlad adını taşıyan dizinin ilk 13 bölümü 2019’da Romanya’nın önde gelen tv kanalı Pro Tv’de yayınlanacak.
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Vlad’in başrollerini Romanya televizyon yıldızlarından Olympia Melinte, Diana Sar ve Adrian Nartea üstleniyor.
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4Türk dizi tarihinde ezberbozan senaryosu, güçlü başrol oyuncuları ve anlatım diliyle çok önemli bir yere sahip olan Ezel, aynı zamanda Türk dizilerinin dünyaya açılmasında başı çeken dizilerden biri.
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5Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz’in hafızalara kazınan performanslarıyla büyük ilgi uyandıran Ezel, ilk sezonunun yayınlandığı 2009 yılından bu yana 150 ülkeye satıldı.
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6Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerinde yayınlandığı kanallarda rating rekorları kıran dizi, aynı zamanda Latin Amerika ülkelerine satılan ilk Türk dizisi oldu.
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Sadece yayın haklarıyla değil, format/yeniden çekim haklarıyla da yabancı yapımcılar tarafından rağbet gören Ezel, 2010 yılında C21 Format Ödülleri’nde “En İyi Senaryo Formatı” ödülünü de kazanmıştı.