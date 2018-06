Ezgi Mola: Ben kendime iyi geliyorum

3

- İnsanın her hayal ettiği güzelliği, her istediği şeyi yapabileceğine inanıyorum. Bunu kendim için de düşünüyorum. Her yeni işim, dünyanın en iyi işi olsun diye bir şeyler yapmaya çalışıyorum; asla o günü kurtarmaya çalışmıyorum, o günü kurtarmak istemiyorum.