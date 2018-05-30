Ezgi Mola: Ben kendime iyi geliyorum

2 - Sosyal medyada olmak istediğim değil tam da olduğum şeyi gösteriyorum. Biraz tehlikeli de olabilecek bir yer çünkü sosyal medya. Olmadığımız ama olmak istediğimiz biri gibi de davranabiliyoruz...

3 - İnsanın her hayal ettiği güzelliği, her istediği şeyi yapabileceğine inanıyorum. Bunu kendim için de düşünüyorum. Her yeni işim, dünyanın en iyi işi olsun diye bir şeyler yapmaya çalışıyorum; asla o günü kurtarmaya çalışmıyorum, o günü kurtarmak istemiyorum.

4 - Bir çocuk gibiyim. 35 yaşındayım ve hatırladığım 32 yılım var; bana bu 32 yıl bunları hissettiren. Yaralarımı konuşarak sararım. Benim böyle inanılmaz şeffaf bir yerden konuşmam gerekiyor. Doğru ifade edebilirsem kendimi zaten bütün yaralarım sarılıyor.

5 - Bağlarını kolay koparan bir insan değilim. En büyük şansım ailem ve arkadaşlarım, en büyük sınavım da onlar.

6 - Ben kendimi seviyorum. Hiç sevmediğim, çok kavga ettiğim taraflarım da var. Ama özümü çok seviyorum ve bu bana iyi geliyor. Ben kendime iyi geliyorum bence.

7 - İnanılmaz sabırsız bir insanım. Tezcanlıyım. Bir şey olması gerekiyorsa hemen olsun istiyorum. İnsanların algıları çok açık olsun istiyorum.