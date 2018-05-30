Ezgi Mola: Ben kendime iyi geliyorum

Kendini sevdiğini anlatan Ezgi Mola, “Hiç sevmediğim, çok kavga ettiğim taraflarım da var. Ama özümü çok seviyorum ve bu bana iyi geliyor. Ben kendime iyi geliyorum bence” dedi
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Son olarak Maide’nin Altın Günü filmiyle izleyiciyle buluşan, Türkiye’de en çok sevilen kadın oyucular arasında gösterilen Ezgi Mola, Elele dergisine kapak oldu, hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu:
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- Sosyal medyada olmak istediğim değil tam da olduğum şeyi gösteriyorum. Biraz tehlikeli de olabilecek bir yer çünkü sosyal medya. Olmadığımız ama olmak istediğimiz biri gibi de davranabiliyoruz...
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- İnsanın her hayal ettiği güzelliği, her istediği şeyi yapabileceğine inanıyorum. Bunu kendim için de düşünüyorum. Her yeni işim, dünyanın en iyi işi olsun diye bir şeyler yapmaya çalışıyorum; asla o günü kurtarmaya çalışmıyorum, o günü kurtarmak istemiyorum.
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- Bir çocuk gibiyim. 35 yaşındayım ve hatırladığım 32 yılım var; bana bu 32 yıl bunları hissettiren. Yaralarımı konuşarak sararım. Benim böyle inanılmaz şeffaf bir yerden konuşmam gerekiyor. Doğru ifade edebilirsem kendimi zaten bütün yaralarım sarılıyor.
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- Bağlarını kolay koparan bir insan değilim. En büyük şansım ailem ve arkadaşlarım, en büyük sınavım da onlar.
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- Ben kendimi seviyorum. Hiç sevmediğim, çok kavga ettiğim taraflarım da var. Ama özümü çok seviyorum ve bu bana iyi geliyor. Ben kendime iyi geliyorum bence.
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- İnanılmaz sabırsız bir insanım. Tezcanlıyım. Bir şey olması gerekiyorsa hemen olsun istiyorum. İnsanların algıları çok açık olsun istiyorum.
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-Aldığım şeyin rengini bir kez değil defalarca giyebileceğim şekilde seçerim ki bir galada değil 20 galada giyebileyim.