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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit bebek mi bekliyor? (Fahriye Evcen hamile iddiası)

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile Haziran 2017’de evlenen Fahriye Evcen'in iki aylık hamile olduğu iddia edildi.

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    Fahriye Evcen, Burak Özçivit
    4 yıllık birlikteliklerini 29 Haziran 2017’de nikâh masasına taşıyan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftini bebek heyecanı sardı. 1 yıldır bebek sahibi olmak isteyen, tedavi gördüğü de konuşulan Fahriye Evcen (32) mutlu haberi geçtiğimiz gün doktorundan aldı.

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    Fahriye Evcen, Burak Özçivit
    Vatan'ın haberine göre; iki aylık hamile olduğunu öğrenen Evcen, eşi Burak Özçivit’e (33) sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

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    Fahriye Evcen, Burak Özçivit
    Çift müjdeli haberi daha sonra aileleriyle paylaştı.

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    Fahriye Evcen, Burak Özçivit
    Anne olmak istediğini her seferinde dile getiren Evcen, bir süredir gelen dizi ve film tekliflerini reddediyordu.

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    Fahriye Evcen, Burak Özçivit
    Burak Özçivit'in ise Diriliş Ertuğrul dizisiyle ekranlara dönmesi bekleniyor.
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