Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi

Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ı gezdi.

18.08.2020 - 10:40

Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi - 1
Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü futbolcusu Falcao, hamile eşi Lorelei Taron ve 3 çocuğu ile birlikte dün Tuzla Viaport Marina içerisindeki Aslan Park'ı ziyaret etti.
Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi - 2
Falcao ve ailesi, Aslan Park içindeki 12 farklı türden 30'dan fazla büyük kediyi merakla izledi. Radamel Falcao ayrıca aslanlar ile ilgili sorular da sordu.
Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi - 3
Kaplan lakaplı ünlü futbolcu, daha sonra eşi ve çocukları ile 2 buçuk aylık kaplanların bulunduğu alana geldi. Burada bol bol fotoğraf çektiren aile, yavru kaplanları sevdi.

Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi - 4
Falcao ve ailesi gezi sırasında sosyal mesafe ve maske kuralına uymaya dikkat etti.
Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi - 5
İşte ailenin gezintisinden fotoğraflar...
Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi - 6
Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi - 7
Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi - 8
Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi - 9
Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi - 10
Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi - 11
Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi - 12
Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi - 13

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