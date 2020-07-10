Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen
yemekte

Kısa bir süre önce birlikteliğe başlayan oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve fonemen Reynmen birlikte yemekte görüntülendi.

10.07.2020 - 14:46

Farah Zeynep Abdullah ile Reynmenyemekte - 1
Doğu Demirkol ile birlikteliğinin ardından Farah Zeynep Abdullah, gönlünü fenomen Reynmen'e kaptırdı.


Farah Zeynep Abdullah ile Reynmenyemekte - 2
Bir süredir birlikte oldukları bilinen Abdullah ile Reynmen aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar.


Farah Zeynep Abdullah ile Reynmenyemekte - 3
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; 30 yaşındaki Abdullah ile Reynmen lakabıyla tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş, bir mekanda baş başa bir akşam geçirdi.


Farah Zeynep Abdullah ile Reynmenyemekte - 4
Daha önce ünlü oyuncu ile 25 yaşındaki Reynmen, gittikleri parkta baş başa objektife yansımış ve birliktelikleri belgelenmişti.

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