Farah Zeynep Abdullah İngiltere'ye taşınıyor (Instagram'da ünlüler 6 Mart 2019)
Çocukluğu İngiltere'de geçen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, İngiltere'ye taşınıyor. Kutulanan eşyaların arasında annesi ile poz veren Abdullah fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
1
Farah Zeynep Abdullah
"İngiltere'ye geri dönüyoruz"
2
Birce Akalay
3
Thylane Blondeau
4
Fazıl Say
"Floransa-Bolonya treni, Ece Dağıstan Say İlber Ortaylı’nın yeni kitabı “Bir ömür nasıl yaşanır”ı okuyor, 'Özellikle gençlere çok tavsiye edilecek bir kitap, çok değişik bir konsept' diyor"