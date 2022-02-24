Faruk Peker ve Müjde Ar arasında yıllar sonra 'İffet' filmi gerilimi

Ünlü aktör Faruk Peker'in, 1982 yılında çekilen ve Müjde Ar ile rol aldığı 'İffet' filmindeki kültleşen 'araba camı sahnesi' hakkında yaptığı açıklamalar Müjde Ar'ın tepkisini çekti. İki oyuncu arasında 40 yıl sonra 'İffet' krizi çıktı.

Haberler 24.02.2022 - 10:36

Faruk Peker ve Müjde Ar arasında yıllar sonra 'İffet' filmi gerilimi - 1

Uzun süredir gözlerden uzak olan Faruk Peker (66), geçtiğimiz hafta sonu Habertürk'e verdiği röportajla yıllardır süren suskunluğunu bozdu. Ankara Gölbaşı'nda mütevazi bir yaşam süren Peker, hem özel hayatı hem de kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk sinemasında kültleşen 'İffet'teki 'araba camı sahnesi' hakkında da konuşan Peker'in açıklamaları 40 yıl önce çekilen filmi yine Türkiye'nin gündemine taşıdı.

"50 YIL KONUŞULACAK!"

Peker, o sahneyle ilgili, "Sabah 08.00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki; 'Faruk öyle bir şey yapacağız ki, 50 sene konuşulacak'. Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. 'Nasıl olacak ağabey?' dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık" dedi.

Faruk Peker ve Müjde Ar arasında yıllar sonra 'İffet' filmi gerilimi - 2

"O SAHNEDEN HABERİM VARDI"

Müjde Ar'ın (67) sahneden habersiz olduğunu da ifade eden usta aktör, "Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Bu sözlerin ardından Müjde Ar, Hürriyet'ten Savaş Özbey'e yaptığı açıklamada, o sahneden haberi olduğunu söylerek, "Senaryoyu okudum. Her sahneyi biliyordum. Hiçbir filmde sete senaryoyu okumadan çıkmadım. Bu, bütün oyuncular için böyledir" dedi.

Faruk Peker ve Müjde Ar arasında yıllar sonra 'İffet' filmi gerilimi - 3

"KARTAL TİBET DIŞINDA O SAHNEYİ KİMSE BİLMİYORDU"

Faruk Peker, Müjde Ar'ın bu sözlerinin sonrasında bir kez daha Habertürk'ten Aytekin Teker'e konuşarak, şunları söyledi:

"O sahne Belgrad Ormanı'nda bir ağacın dibinde, ben, Ahmet Sezerel ve Kartal Tibet otururken ortaya çıktı. Yaratıcısı da Kartal Tibet'tir. O sahne bomboş bir kağıttı. Müjde neden böyle açıklama yaptı anlamadım. Peki Müjde saat 09.00'da sete geldiğinde ve bu sahneyi duyduğunda neden şaşkınlık gösterip, yayınlayamayacağın bir cümle de kurup esprili bir şekilde tepkisini dile getirdi. Kimse o sahneyi öyle bilmiyordu. Yemin edebilirim. Bunu sadece Kartal Tibet biliyordu. O sahne 76 numaralı sahne ise, o sahnenin böyle canlandırılacağını ben dahil kimse bilmiyordu. Ahmet Sezerel de şahittir buna."

Faruk Peker ve Müjde Ar arasında yıllar sonra 'İffet' filmi gerilimi - 4

"MÜJDE İŞİNE SADIK BİR OYUNCUDUR"

Peker, "Senaryoyu tabii ki hepimiz okuduk. Müjde de işine sadık bir meslektaşımızdır. Müjde'nin sanatına benim bir lafım yok. Yavuz Turgul'un tarzının dışında bir sahne bu. Turgul'un 'İffet' filminden önceki ve sonraki eserlerine bakıldığında o sahnenin zaten kendisinin tarzında olmadığı anlaşılır. Bu Ertem Eğilmez ekolünden gelen Kartal Tibet'in yaratıcılığının sonucudur" diye konuştu.

Faruk Peker ve Müjde Ar arasında yıllar sonra 'İffet' filmi gerilimi - 5

Peker, "Cemil karakteriyle üzerinize 'kötü adam' karakterinin yapıştığını düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Hiç düşünmüyorum. 'Cemil' kötü bir adam değildi ki... Zamanının genç bıçkınıydı. Hemen sonraki sahneyi açıp izleyin. 'İffet' ne diyor sazlıkların arasında; 'Ben bambaşka bir şekilde hayal ediyordum.' O sahne tecavüz değil, 'Cemil'in seksüel bir fantezisiydi..."

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