Faruk Peker ve Müjde Ar arasında yıllar sonra 'İffet' filmi gerilimi

Uzun süredir gözlerden uzak olan Faruk Peker (66), geçtiğimiz hafta sonu Habertürk'e verdiği röportajla yıllardır süren suskunluğunu bozdu. Ankara Gölbaşı'nda mütevazi bir yaşam süren Peker, hem özel hayatı hem de kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk sinemasında kültleşen 'İffet'teki 'araba camı sahnesi' hakkında da konuşan Peker'in açıklamaları 40 yıl önce çekilen filmi yine Türkiye'nin gündemine taşıdı.

"50 YIL KONUŞULACAK!"

Peker, o sahneyle ilgili, "Sabah 08.00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki; 'Faruk öyle bir şey yapacağız ki, 50 sene konuşulacak'. Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. 'Nasıl olacak ağabey?' dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık" dedi.