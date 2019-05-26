Fatma Girik veliahtının kim olduğunu açıkladı

“Geçirdiğim hastalık biraz da stresle ilgili. Şimdi iyiyim ama Memduh’u çok kafama takıyorum. Her gün mezarına gidiyorum” diyen Girik, eşine duyduğu özlemle ilgili şunları söyledi:

“Yıllar geçti hala ölümünü kabullenemedim. Diş fırçasının üzerine macun sıkmasını bile özlüyorum. Her şeyimizi birlikte yapardık. Bir yere gideceğimiz zaman, ‘Memduh çok yorgunum, gitmeyelim’ dediğimde ‘Giyin giyin insanlar güzel kadın görsün’ derdi.”