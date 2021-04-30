Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum

DHA 30.04.2021 - 09:33
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe futbol ve basketbol takımı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 38'inci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Dün ise sarı-lacivertli basketbol takımı Euroleague Play-Off üçüncü mücadelesinde CSKA Moskova'ya 85-68 yenilerek veda etti. 2 branşta da alınan başarısız sonuçların ardından dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, tam kapanmanın sarı-lacivertli taraftarlara kabus olduğunu dile getirdi.