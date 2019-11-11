Felicity Huffman kamu hizmeti cezasını çekmeye başladı

Kızının üniversite sınav puanının yükseltilmesi için rüşvet verdiği ortaya çıktıktan sonra 14 gün cezaevinde kalan Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) dizisi yıldızı Felicity Huffman, şimdi de kamu hizmeti cezasını çekiyor. Evsiz gençlere yardım amaçlı kurulan Los Angeles’taki The Teen Project adlı merkezde çalışmaya başlayan ünlü oyuncu, merkezin önünde gönüllülerle sohbet ederken görüntülendi.
56 yaşındaki ABD’li oyuncu, dün kamu hizmetinin ilk günündeydi. 30 bin dolar para cezası ödeyen Huffman’ın 250 saatlik kamu hizmetini tamamlaması gerekiyor. Denetimli serbestlikten yararlanan ünlü oyuncu, bir yıl boyunca da gözetim altında tutulacak.
18 yaşındaki kızı Sofia’nın okula kabul edilmesi için 15 bin dolar rüşvet verdiği belirlenen ünlü oyuncu, mart ayında tutuklanmış ve 250 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakılmıştı.
Rüşvet skandalının patlak vermesinin ardından suçunu kabul eden Huffman, toplam 50 kişinin yargılandığı rüşvet davasında ceza alan ilk isim olmuştu.
Skandal ortaya çıktıntan sonra Huffman, özür dilemiş ve şu açıklamayı yapmıştı:
“Suçumu tamamen kabul ediyorum, büyük bir pişmanlık duyuyorum ve yaptığımdan utanıyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum ve sonuçlarını da kabulleneceğim. Kızımın, ailemin, arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın ve eğitim camiasının acı çekmesine neden olduğum için utanıyorum. Onlardan özür dilemek istiyorum, özellikle üniversiteye girmek için her gün çok çalışan öğrencilerden ve çocuklarını desteklemek için büyük fedakarlık yapan ailelerinden özür dilemek istiyorum ve bunu dürüstçe istiyorum.”