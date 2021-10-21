Fenomen Genie Exum sevgilisini bıçaklamakla suçlanıyor

OnlyFans fenomeni Genie Exum hakkında erkek arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla dava açıldı.

Haberler 21.10.2021 - 13:05

Fenomen Genie Exum sevgilisini bıçaklamakla suçlanıyor - 1
22 yaşındaki Instagram fenomeni Genie Exum'un, Manhattan'ın Hell's Kitchen bölgesindeki evde çıkan bir tartışma sırasında bir mutfak bıçağıyla erkek arkadaşını sırtından bıçakladığı iddia edildi.
Fenomen Genie Exum sevgilisini bıçaklamakla suçlanıyor - 2
New York Polis Teşkilatı (New York Police Department -NYPD), polisin pazartesi akşamı 10. Bulvar'daki eve çağrıldığını ve Genie Exum'un gözaltına alındığını The Independent'a doğruladı.

Fenomen Genie Exum sevgilisini bıçaklamakla suçlanıyor - 3
NYPD açıklamasında, "Ekipler olay yerine vardığında, şikayette bulunan 30 yaşındaki erkek, 22 yaşındaki bir kadınla sözlü tartışma yaşaması üzerine, kadının kendisini mutfak bıçağıyla kolundan ve sırtından bıçakladığını ihbar etti" dendi.

Fenomen Genie Exum sevgilisini bıçaklamakla suçlanıyor - 4
Instagram'da 45 bin takipçiye sahip Exum'un bu platformdaki 86 gönderisi seyahat fotoğrafları ve selfie'lerin karışımından oluşuyor
Fenomen Genie Exum sevgilisini bıçaklamakla suçlanıyor - 5
Model, fotoğraf ve videoları için abonelerinden aylık 20 dolar (yaklaşık 185 TL) aldığı OnlyFans isimli sosyal medya sitesinde kendini boşboğaz Alabamalı özgür ruh olarak tanımlıyor. Exum, siteye katıldığından beri 655 içerik üretti ve 180 binden fazla beğeni topladı.
Fenomen Genie Exum sevgilisini bıçaklamakla suçlanıyor - 6
Sosyal medya fenomeni hakkında silahla fiziki yaralama kastıyla saldırıdan dava açıldı ve kendisi salı günü New York Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Fenomen Genie Exum sevgilisini bıçaklamakla suçlanıyor - 7

Exum, The Independent'ın yorum talebine haberin yayımlandığı tarihte hemen yanıt vermedi ve mahkeme kayıtlarında bir savunma avukatı bilgisi de yer almadı. Öte yandan hayati tehlike oluşturmayan yaraları sebebiyle NYC Health + Hospitals/Bellevue adlı hastaneye kaldırılan erkek arkadaşının durumuysa stabil.
Fenomen Genie Exum sevgilisini bıçaklamakla suçlanıyor - 8
Genie Exum'un Instagram paylaşımlarından bazıları...
Fenomen Genie Exum sevgilisini bıçaklamakla suçlanıyor - 9
Fenomen Genie Exum sevgilisini bıçaklamakla suçlanıyor - 10
Fenomen Genie Exum sevgilisini bıçaklamakla suçlanıyor - 11

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER