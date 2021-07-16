Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti

Instagram fenomeni Odalis Santos Mena koltuk altı terlemesini azaltmayı vadeden operasyonda kalp krizi geçirerek 23 yaşında hayata veda etti. Mena, basit ve güvenli olduğuna dair güvence vererek tedavinin tanıtımını da yapmıştı.

Abone ol Paylaş









16.07.2021 - 09:54

Vücut geliştirme paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Instagram fenomeni Odalis Santos Mena koltuk altı terlemesini azaltmayı vadeden operasyonda hayatını kaybetti.







Fenomen, koltuk altı terlemesini azaltan bir tedaviyi tanıtmak için sözleşme yaptıktan sonra Meksika’nın Guadalajara kentindeki bir kliniğine gitti.







Basit ve güvenli olduğuna dair güvence vererek tedavinin tanıtımını da yapan Mena, operasyon sonrası geçirdiği kalp krizi geçirdi ve öldü. Polis, soruşturma başlattı.







İddiaya göre anestezi uzmanı olarak eğitim almamış bir klinik çalışanı tarafından uyuşturulduğu ve bundan dakikalar sonra fenomenin kalp krizi geçirdiği belirtildi.







Mena'nın antrenör ve beslenme uzmanı sevgilisi Victor Gomez Carreno ölümün ardından "Hayattaki eylemlerin sonsuzlukta yankılanıyor. Seni sonsuza kadar seveceğim, kalbimde hissettiklerimi buraya yazmanın bir anlamı yok, seni seviyorum" dedi.

İşte fenomenin sosyal medyasından öne çıkan diğer kareler...

Basit ve güvenli olduğuna dair güvence vererek tedavinin tanıtımını da yapan Mena, operasyon sonrası geçirdiği kalp krizi geçirdi ve öldü. Polis, soruşturma başlattı.





