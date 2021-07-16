Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti

Instagram fenomeni Odalis Santos Mena koltuk altı terlemesini azaltmayı vadeden operasyonda kalp krizi geçirerek 23 yaşında hayata veda etti. Mena, basit ve güvenli olduğuna dair güvence vererek tedavinin tanıtımını da yapmıştı.

16.07.2021 - 09:54

Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti - 1
Vücut geliştirme paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Instagram fenomeni Odalis Santos Mena koltuk altı terlemesini azaltmayı vadeden operasyonda hayatını kaybetti.


Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti - 2
Fenomen, koltuk altı terlemesini azaltan bir tedaviyi tanıtmak için sözleşme yaptıktan sonra Meksika’nın Guadalajara kentindeki bir kliniğine gitti.


Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti - 3
Basit ve güvenli olduğuna dair güvence vererek tedavinin tanıtımını da yapan Mena, operasyon sonrası geçirdiği kalp krizi geçirdi ve öldü. Polis, soruşturma başlattı.


Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti - 4
İddiaya göre anestezi uzmanı olarak eğitim almamış bir klinik çalışanı tarafından uyuşturulduğu ve bundan dakikalar sonra fenomenin kalp krizi geçirdiği belirtildi.


Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti - 5
Mena'nın antrenör ve beslenme uzmanı sevgilisi Victor Gomez Carreno ölümün ardından "Hayattaki eylemlerin sonsuzlukta yankılanıyor. Seni sonsuza kadar seveceğim, kalbimde hissettiklerimi buraya yazmanın bir anlamı yok, seni seviyorum" dedi.
Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti - 6
İşte fenomenin sosyal medyasından öne çıkan diğer kareler...
Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti - 7
Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti - 8
Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti - 9
Basit ve güvenli olduğuna dair güvence vererek tedavinin tanıtımını da yapan Mena, operasyon sonrası geçirdiği kalp krizi geçirdi ve öldü. Polis, soruşturma başlattı.


Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti - 10
Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti - 11
Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti - 12
Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti - 13
Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti - 14
Fenomen Odalis Santos Mena hayatını kaybetti - 15

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