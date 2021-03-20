Fenomen olan kadın motorcu 50 yaşındaki bir erkek çıktı

20.03.2021 - 10:58
Independent Türkçe'nin haberine göre, 11 Şubat'ta motorcunun paylaştığı bir fotoğraftaki ilginç bir detay sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Motosikletin arkadan çekildiği fotoğraf iyice yakınlaştırıldığında, aracın aynasında fotoğrafı çeken kişinin yansıması görünüyordu.
Yansımada görünen kişi orta yaşlı bir erkekti.
Bunun üzerine motorcunun kimliğine dair bir tartışma başladı. Japonya'daki, "Pazartesi Geceyarısı Şovu" (Monday Late Show) adlı magazin programıysa olayın peşini bırakmadı.
Program sunucusu, canlı yayında sürücüyü yolda takip ederek yanına yaklaşıp kaskını çıkarmasını istedi. Sürücünün kaskını çıkarmasıyla programdaki herkes şaşkına döndü.
Adının Zonggu olduğu öğrenilen motorcu, FaceApp adı verilen fotoğraf düzenleme ve yüz değiştirme programını kullandığını söyledi.
50 yaşındaki adam, "sosyal medyada ünlü olmak için böyle bir şey yaptığını" belirtti.
İronik biçimde Zonggu asıl kimliği ortaya çıkınca çok daha ünlü hale geldi.