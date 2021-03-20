Fenomen olan kadın motorcu 50 yaşındaki bir erkek çıktı

Japonya'da viral olan kadın motorcunun 50 yaşındaki bir adam olduğu ortaya çıktı. 'Sahte fenomen', "İnternette ünlü olmak için yaptım" dedi.

20.03.2021 - 10:58

Fenomen olan kadın motorcu 50 yaşındaki bir erkek çıktı - 1
Twitter'da @azusagakuyuki adlı kullanıcı, son dönemde yarış motosikletiyle verdiği pozlarla 20 bini aşkın takipçiye ulaşmıştı.
Fenomen olan kadın motorcu 50 yaşındaki bir erkek çıktı - 2
Yamaha marka motosikletiyle yaptığı gezilerden fotoğraflar paylaşan kullanıcı sosyal medyada viral olmuştu. Buna rağmen motorcuyla gerçek hayatta karşılaşan kimse yoktu ve kimliği hala gizemini koruyordu.
Fenomen olan kadın motorcu 50 yaşındaki bir erkek çıktı - 3

Independent Türkçe'nin haberine göre, 11 Şubat'ta motorcunun paylaştığı bir fotoğraftaki ilginç bir detay sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Motosikletin arkadan çekildiği fotoğraf iyice yakınlaştırıldığında, aracın aynasında fotoğrafı çeken kişinin yansıması görünüyordu.

Yansımada görünen kişi orta yaşlı bir erkekti.

Fenomen olan kadın motorcu 50 yaşındaki bir erkek çıktı - 4

Bunun üzerine motorcunun kimliğine dair bir tartışma başladı. Japonya'daki, "Pazartesi Geceyarısı Şovu" (Monday Late Show) adlı magazin programıysa olayın peşini bırakmadı.

Program sunucusu, canlı yayında sürücüyü yolda takip ederek yanına yaklaşıp kaskını çıkarmasını istedi. Sürücünün kaskını çıkarmasıyla programdaki herkes şaşkına döndü.    

Fenomen olan kadın motorcu 50 yaşındaki bir erkek çıktı - 5

Adının Zonggu olduğu öğrenilen motorcu, FaceApp adı verilen fotoğraf düzenleme ve yüz değiştirme programını kullandığını söyledi.

50 yaşındaki adam, "sosyal medyada ünlü olmak için böyle bir şey yaptığını" belirtti.

Fenomen olan kadın motorcu 50 yaşındaki bir erkek çıktı - 6

İronik biçimde Zonggu asıl kimliği ortaya çıkınca çok daha ünlü hale geldi.

Fenomen olan kadın motorcu 50 yaşındaki bir erkek çıktı - 7
Bazıları adamın fotoğraf düzenleme programlarını kullanmadaki başarısını överken, bazıları da sosyal medyada gördükleri hiçbir şeye bir daha güvenmeyeceğini söyledi.

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